Ereğli'de herkesi mutlu eden ilkokul

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi Çayırlı Köyü\'ndeki Çayırlı İlkokulu, 2 yıl önce \'Bu okuldaki herkes çok mutlu\' sloganıyla başlatılan proje ile modern bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

İlçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan, 9 köyden 166 öğrencinin eğitim gördüğü 8 derslikli Çayırlı İlkokulu\'nda, okul müdürü Ersin Yalçınkaya, müdür yardımcısı Murat Argun ve 9 öğretmen 2 yıl önce, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışma başlattı. \'Bu okuldaki herkes çok mutlu\' sloganıyla yürütülen proje kapsamında okulun girişi Atatürk fotoğrafları, sözleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bunun yanında öğrencilerin öz güvenlerini ve kişiliklerini geliştirmeleri için de drama, zeka oyunları sınıfı ve masa tenisi odası oluşturuldu. Koridorlara cep kütüphaneler yerleştirildi. Öğrenciler ve veliler buralardan aldıkları kitapları okuyabiliyor. Öğrenciler, ihtiyaç fazlası olan eğitim araç ve gereçlerini de koridordaki askıya bırakıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler buradaki araç ve gereçlerden faydalanıyor. Öğrenciler dayanışma ve yardımlaşmayı da öğreniyor. Okulda veliler için için de ev konforunda bekleme odası yapıldı.

Okulda yılda bir kez çıkarılan dergi ile yapılan çalışmalar ve etkinlikler anlatılıyor.

Okul Müdürü Ersin Yalçınkaya, okulu Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, veliler, köy halkı, yardımseverler ve öğretmenlerin çabalarıyla modern bir okula dönüştürdüklerini söyledi. Hedeflerinin öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Yalçınkaya, \"Sınıflar, koridorlar, öğretmenler odası, idari odalar, etkinlik sınıfları, yemekhane, tuvaletler öğrenci öğretmen ve velilere yakışır seviyededir. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, bayrağını,ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirebilmek için mesai kavramı olmaksızın büyük bir aşkla görevimizi yapıyoruz\" dedi.

Öğrenci velilerinden Fatma Gün, \"Benim oğlum daha önce başka bir okulda öğrenim görüyordu. Buraya ziyarete geldik. Okulu çok beğendik. Çocuğumu buraya aldığım için çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok başaralı, okulumuz çok güzel\" dedi.



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