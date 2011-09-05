-Erdöl: Raporu bizi hayal kırıklığına uğrattı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara Raporu'nun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi. Erdöl, Akkuzulu Domates Şenliklerine katılmak için geldiği Çubuk'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin BM'nin raporuna ilişkin sorusu üzerine Erdöl, raporun olumsuzluklarla dolu olduğunu belirtti. Raporun İsrail'i haklı göstermeye yönelik olduğunu ifade eden Erdöl, ''BM'nin raporu gerçekten bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü uluslararası sularda yapılan baskının sanki askerlere karşı yapılmış, İsrail askerlerine karşı çok ciddi silahlı karşılık olmuşcasına verilmiştir'' dedi. Raporun ortaya çıkmasının ardından hükümetin bazı tedbirler aldığını anımsatan Erdöl, ''Umarım bunların sonuçlarını İsrail iyi değerlendirir. İsrail'in bu yapmış olduğu hukuk tanımaz ve uluslararası hukuka saygısız tutumu, kamuoyu baskısı sonucu İsrail'i özür dilemeye itecektir. Çünkü özür dilemesi gereken bir tutum içindedir. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine tazminat ödemesi gerekmektedir. Endişe edecek herhangi bir durum yoktur, hükümetimiz konunun takipçisidir'' diye konuştu. Son dönemde yaşanan terör olaylarına ilişkin bir soru üzerine ise Erdöl, yaşanan saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdöl, ''Şu anda İsrail, Suriye ve Libya ile sorunlarımız var. Bu dönemlerde bakıyorsunuz Güneydoğudaki olaylar artıyor. Oradaki halkımız bizim göz bebeğimizdir. Devletin, milletin doğudaki batıdaki halkın oradaki vatandaşlarla hiçbir şekilde sorunu yok. Sadece orada uluslararası kartellerin maşası olan terörist gruplar var. Bu terörist grupların oluşturmuş olduğu olumsuzluklar var. Maalesef en büyük olumsuzluğu o bölgede yaşayan insanlarımız çekiyor'' dedi.