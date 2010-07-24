-ERDOĞAN: ÜLKEM ADINA ISTIRAP ÇEKTİRDİLER BURSA (A.A) - 23.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de mesleki eğitimin ideolojik yaklaşımlarla çok ciddi şekilde örselendiğini belirterek, ''Bunun acısını 6,5 yıl Başbakan olarak çektim, yaşadım. Ülkem adına bize ızdırap çektirdiler, acı çektirdiler'' dedi. Başbakan Erdoğan, modacı Faruk Saraç tarafından, ''Fabrika-i Hümayun'' adlı tarihi binanın restore edilmesinin ardından kurulan ''Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu''nun açılışında, böyle güzel bir okulu Bursa'ya ve Türkiye'ye kazandıran Saraç'a teşekkür ederken, okulun kuruluşuna destek veren diğer kurum ve kuruluşları da kutladı. Ankara'da salı günü çok önemli bir projenin startını verdiklerini anımsatan Erdoğan, Ulusal Mesleki Eğitim Merkezlerini ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hayata geçirdiklerini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bizde ne yazık ki mesleki eğitim ideolojik yaklaşımlarla çok ciddi şekilde örselendi. Bunun yanında çağı yakalayamayan müfredat, eski teknoloji, yetersiz altyapı ve özel sektör-kamu işbirliğinin yeterince sağlanamaması nedeniyle mesleki eğitim özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan hep uzak kaldı. YÖK Başkanımızın açıkladığı tablo çok manidardır. Bunun acısını 6,5 yıl Başbakan olarak çektim. Çünkü siz adım atacaksınız, çivi çakacaksınız, ülkenizde bu eserleri yükselteceksiniz ama birileri geliyor, önünüzde bariyer oluşturuyor. Aynı YÖK. Ama sadece, YÖK'ün aktörleri değişti. İstediğiniz kadar iyi senaryoyu hazırlayın, eğer başarılı aktör yoksa o senaryo rezil olur. Belki senaryo eksik olur ama eğer aktör başarılıysa orada da çok başarılı neticeler alırsınız. İşte ben bütün emeği geçenleri o başarılı aktörleri alkışlıyorum, tebrik ediyorum.'' Erdoğan, marka ve tanıtımın önemine işaret ederek, şöyle dedi: ''Devamlı hep İtalya, İtalya, İtalya. Niye İtalya ya? İşte buyrun, şimdi benim ülkemden de tasarımcısı da çıkacak. Kaliteli kumaşların inşallah burada dokunduğunu göreceksiniz. Bursa İpeğin merkezi ama Türkiye'de Bursa ipeğini kimse tanımaz. İşte şimdi, burası tanıtacak. Marka tanıtıyor artık dünyaya.'' Milli bir mesele olan işsizliğin ortak gayretlerle çözümünün mümkün olduğunu belirten Erdoğan, ''İşsizi istismar ederek, işsizin umudunu istismar ederek, dünyanın, ülkenin gerçeklerini hiçe sayarak'' işsizlikle mücadele edilemeyeceğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, işsizlikle mücadelenin uzun soluklu, gerçekçi, yere sağlam basan projeler, planlar, kararlı uygulamalar gerektirdiğini, hükümet olarak bu noktada önemli mesafe kaydettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''(İşsizliği engelleriz) diyen babayiğit varsa, 'sıfırlarım' diyen varsa çıksın o sihirli değneğini ortaya koysun, onu uygulayalım. Eğer samimiyseler, bu ülkeyi seviyorlarsa çıkarsınlar koysunlar. Eğer biz de bunu uygulamıyorsak o zaman gitsin beni vatandaşa anlatsın. Hiç gerek yok, bak söylüyorum, her zaman söylüyorum; şu anda Başbakan sıfatıyla huzurunuzdayım, partimin ikinci sırada çıktığı yerde ben genel başkanlığı bırakırım. Bakın bu kadar açık konuşuyorum, dürüst konuşuyorum. Çıksınlar desinler ki böyle böyle. Ne diyorlar? 'Biz oraya geldiğimizde onu açıklayacağız' Tezgah da bu. Benim milletim bu tezgahı yutmuyor. Çünkü siz zaten oraya getirmeyeceksiniz.'' Erdoğan, işsizliğin Amerika'da yüzde 10'a tırmanırken, Türkiye'de yüzde 12'ye gerilediğini, bunun daha da düşeceğini belirterek, ''(Teğet geçti) dediğimiz zaman ne dediler? Evet, teğetten de çok farklı oldu. Onu da hocalarım bulacaklar, teğetten daha az dokunarak geçen bir şey varsa onu da öğrenelim, onu anlatalım'' dedi.