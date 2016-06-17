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Erdoğan'ın üniversiteden dönem arkadaşı: Devam mecburiyeti yoktu, okulda rastlamadım

1983'te yayımlanan yıllıkta Erdoğan yaz dönemi mezun listesinde yer aldı

17 Haziran 2016 20:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili diploma tartışmaları sürerken, Erdoğan’ın mezun olduğu okul olarak açıklanan, İ.İ.T.İ.A. Ticari Bilimler Fakültesi Aksaray Birimi 1981-1982 dönemi mezunları kahvaltılı toplantıda buluştu. Erdoğan kahvaltıya katılmazken, dönem arkadaşı Doğan Dağlıdere, “O dönemde okula devam mecburiyeti olmadığı için derslere pek girilmezdi. Öğrenciler imtihanlarda bir araya gelirdi. Erdoğan'a okulda rastlamadım ama beraber futbol oynadım” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan önceki gün, 1983 yılında hazırlanan ‘Yüz Yıllık Mezunları ile İstanbul Yüksek Ticaretliler’ yıllığını paylaştı. Yıllıkta 2443 numaralı Erdoğan da, yaz dönemi mezun listesinde yer aldı. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, yıllığı AKP'li Turan ile paylaşan Muzaffer Kıray isimli serbest müşavir, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden bir tanışıklığı bulunmadığını söylerken, aynı yıllıkta adı bulunan mezunlar, kahvaltıda buluştu. Erdoğan gibi yaz dönemi bölümünde adı bulunan mezunlardan Reşat Parlak, üniversite döneminden Erdoğan'ı hatırlamadığını söylerken, okul arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları kahvaltının da fotoğrafını paylaştı.

 

Diplomayı konuştular

 

Mezunların kahvaltılı toplantısında da diploma tartışmaları konu edildi. Kahvaltıya katılan mezunlar, Erdoğan'ı okul döneminden tanımadıklarını ve görmediklerini söylediler.

Aynı yıllıkta mezunlar arasında adı bulunan Doğan Dalgalıdere ise Erdoğan ile aynı dönemde amatör kümede futbol oynadıklarını belirterek, “O dönemde okula devam mecburiyeti olmadığı için derslere pek girilmezdi. Öğrenciler imtihanlarda bir araya gelirdi. Erdoğan'a okulda rastlamadım ama beraber futbol oynadım” dedi.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanDiplomaTayyip Erdoğan Üniversite mezunu muBülent Turan

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