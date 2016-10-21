T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ın Time'a kapak olan fotoğrafı nasıl çekildi?

Erdoğan'ın eski danışmanı Kemal Öztürk fotoğrafın hikayesi yazdı

21 Ekim 2016 18:53

Başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı yapan Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Time dergisine kapak olduğu fotoğrafın hikayesini anlattı.

Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesindeki bugünkü yazısında, batı medyasının Erdoğan'ı eleştirdiği haberlerinde kullanılan fotoğrafın hikayesini köşesine taşıdı.

Kemal Öztürk Times Dergisi'nin çektiği o fotoğraf hakkında “Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için New York'ta bulunduğumuz esnada (2009), Time dergisi, toplantıya katılan ülke liderlerinin portre fotoğraflarını çektiğini, Başbakan Erdoğan'ı da çekmek istediklerini belirtti. Ben de bunu Başbakan Erdoğan ilettim ve kabul ettik” dedi.

"Tüm fotoğraflarda biraz kızgın gibi çıktı"

“Toplantılar nedeniyle çekimler sabah çok erken saatte olabilecekti. Kaldığımız otelin bir yerine stüdyo benzeri bir şey yaptılar” diyen Kemal Öztürk, “Erken saate Başbakan Erdoğan stüdyoya geldi ve fotoğrafları çekildi. Erdoğan gece boyu çalışmıştı ve tüm fotoğraflarda biraz kızgın gibi çıktı” açıklamasında bulundu.

"Erdoğan eleştirilerine görsel yapıldı"

Kemal Öztürk, “Daha sonra Time en etkin yüzler diye bir çok ünlüyle beraber Erdoğan'ın da bu portre fotoğrafını kullandı” diyerek şöyle devam etti:

“Ardından da 2011 yılında “Erdoğan's Way” (Erdoğan Tarzı) diye kapak yaptı. Kapaktaki fotoğraf ellerini göğsünde bağlamış ve biraz kızgın gibi bakan o sabahki fotoğraftı. Aynı fotoğraf daha sonra birçok dergide yayınlandı ve Erdoğan eleştirilerine görsel yapıldı.” 

ETİKETLER

BaşbakanKemal ÖztürkRecep Tayyip ErdoğanTime

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24