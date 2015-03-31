Erdoğan'ın Slovakya'daki 'balkon' konuşmasından: Avrupa da, dünya da 7 Haziran'ı zor çekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Slovakya'da kaldığı otelin balkonundan kendisini karşılamaya gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Artık Türkiye bir değişimin, dönüşümün içerisinde. Şu anda bize giydiğimiz gömlek dar geliyor. Bu vücut artık bu gömleğe tahammül edemiyor. Bize bundan sonra yakışacak gömlek, yeni bir idari yapılanmadır, bu da başkanlık sistemidir" dedi. Erdoğan, "Artık 7 Haziran'ı halkımız zor çekiyor. İnanıyorum ki şu anda Avrupa da, dünya da 7 Haziran'ı zor çekiyor. Çünkü bu dönüşüm, değişim farklı, 2023'ün bunlar ayak sesleridir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Slovenya, Slovakya ve Romanya'yı kapsayan 3 günlük seyahatte bulunduğunu anımsatarak, bugün Slovenya'da verimli görüşmeler yaptıklarını, Slovakya'da ve Romanya'da mevkidaşları, başbakanlar, ulusal meclis başkanları ve işadamlarıyla görüşeceğini söyledi.

Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türkiyelilerle açık hava ya da salon toplantılarıyla bir araya geleceğini anlatarak, "Tabi, bir sürecin içindeyiz. Ve bu sürecin ne olduğunu anlıyorsunuz, bunu çok iyi biliyorsunuz. Biliyorum ki artık Türkiye bir değişimin, dönüşümün içerisinde. Şu anda bize giydiğimiz gömlek dar geliyor. Bu vücut artık bu gömleğe tahammül edemiyor. Bize bundan sonra yakışacak gömlek, yeni bir idari yapılanmadır, bu da başkanlık sistemidir" diye konuştu.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, başkanlık sistemine ilişkin yaptığı hazırlıkları geçen günlerde bir televizyon programında açıkladığını, hükümetin de bu konuya yönelik adımları attığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama burada bir şey var. İki başlık, bir ya 400... Onunla parlamentoda bu işi çözmek. Bir ikincisi, halka gitmek. Bunu hazırlamak için de tabi durmak yok, bunu halletmemiz lazım. Çok koşacağız, çok çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda Karabük, Denizli ve Gaziantep'i ziyaret ettiğini, oradaki vatandaşların heyecanına şahit olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

'Türkiye'nin Kürt sorunu artık yoktur'

"Artık 7 Haziran'ı halkımız zor çekiyor. İnanıyorum ki şu anda Avrupa da, dünya da 7 Haziran'ı zor çekiyor. Çünkü bu dönüşüm, değişim farklı, 2023'ün bunlar ayak sesleridir diye düşünüyorum. Biz, milli gelirimizi bire üç katlayarak görevimizi yapıyoruz ama bu bize yeterli değil. Artık trilyon dolarla ifade edilen bir milli gelire sahip olmamız lazım. Bu 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolar, bunları yakalayacağız. Türkiye bunları yakalar mı? Yakalamaması için bir sebep var mı? Öyleyse yapmamız gereken daha çok çalışmak. Savunma, aklınıza ne gelirse... Bunlardan artık vazgeçiyoruz, taarruz, ekonomide taarruz... Sanayide bütün hamlelerimizi yaparak yola devam edeceğiz.

Temel hak ve özgürlükler noktasında ülkemiz bizim çok çok ileri, ama bu karalama kampanyalarına sakın ha aldanmayın. Türkiye'nin Kürt sorunu artık yoktur. Biz, ret politikalarını ayaklarımızın altına aldık, inkar politikalarını ayaklarımızın altına aldık, asimilasyon politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ülkemizde Türk kardeşimin de sorunu vardır, Kürt kardeşimin de sorunu vardır, Çerkezin, Abazasının, Boşnağın, Arnavutun sorunu vardır. Mesele ülkemizi birileri bölmenin gayreti içinde. Biz buna da fırsat vermeyeceğiz. Biz dayanışma içinde olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için 4 şey, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, Rabia diyoruz bu. Bunu başaracağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimlerde Avrupa'da oy kullanım oranının yüzde 25 civarında olduğunu ve 7 Haziran seçimlerinde bu oranın artması gerektiğini belirterek, gurbetçilerden "sandık namusumuzdur, muhakkak oy hakkımızı kullanacağız" diyerek oylarını kullanmalarını istedi.



Türkiye'de son 12 yılda yapılan yatırımlardan bazılarını anlatan Erdoğan, "Size ekonomide yapılanları anlatmama gerek var mı? Okulları, hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, MARMARAY'ı, Avrasya Tüneli'ni anlatmama gerek var mı? Biz, iş ürettik, iş, hala da üretmeye devam ediyoruz" dedi.

'Dönerken hız yapmayın'





Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde soğuk havaya rağmen kendisini bekledikleri için gelenlere teşekkür ederek, vatandaşlardan evlerine dönerken hız yapmamalarını istedi.