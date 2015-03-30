'AK Parti'nin seçim bildirgesini okudum' diyen Erdoğan'a muhalefetten tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin seçim bildirgesini "bizzat okuduğunu" ve "kendi kanaatlerini ifade ettiği" yönündeki açıklamasına muhalefet partilerinden tepki geldi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı, sağ olsun, zaten meydanlarda CHP için sürekli 400 vekil istiyor. Bu durumda, elbette kendisine seçim bildirgemizi göndereceğiz. MHP ve HDP de göndersin. Bakalım testi geçebilecek miyiz?" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, "Biz Cumhurbaşkanı'na seçim sonuçlarını göndereceğiz" derken, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Erdoğan'ın sözlerine "Cumhurbaşkanı değil, AKP'nin başkanı" diyerek tepki gösterdi.

‘Bu kadar tarafsız bir cumhurbaşkanı... madem seçim programlarını istemiş, göndeririz...’

Tekin, şöyle devam etti;

"Bu kadar tarafsız bir cumhurbaşkanı var. Madem seçim bildirgelerini istiyor. Bu hafta içinde göndeririz. HDP ve MHP de gönderirler. İnşallah testi geçeriz. Ekleme yapar mı, yapmaz mı onu da görürüz. Zaten Sayın Erdoğan çıktığı her mitingde 400 vekil istiyor. CHP için 400 vekil istiyor. Elbette kendisinin bu nezaketini, bu çabasını karşılıksız bırakmayız. Biz de seçim bildirgemizi kendisine göndeririz".

MHP'li Vural: Türkiye'de cumhurbaşkanı boşluğu var…

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "AKP seçim bildirgesini okudum" sözlerine karşılık, "kendisini Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmadığını ortaya koydu" diyerek tepki gösterdi. Vural, şöyle konuştu;

"Millet ona Cumhurbaşkanı ol dedi. O parti yönetiyor, seçim yönetiyor. Cumhurbaşkanı olurken Anayasa'ya bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti. Hem Anayasa'ya aykırı davrandığını, hem de namus ve şerefi üzerine yeminine sadık kalmadığını ortaya koymuştur."

Vural, "Türkiye'de bir cumhurbaşkanı boşluğu bulunduğunu" da vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı maalesef Cumhurbaşkanı sıfatıyla görevinin yapamamaktadır. Bir Cumhurbaşkanı'nın, bir partinin seçim beyannamesi üzerinde çalışma yapması kendisinin hala AKP Genel Başkanı sıfatını taşıdığını ortaya koyuyor. seçim kampanyasını da bizzat kendisi sürdürüyor. Namus ve şeref yeminine sadık kalmayan birinin milletle, değerlerle, hukukla irtibatı kesilmiş demektir."

‘Seçim sonuçlarını göndeririz...’

Vural, "Biz Cumhurbaşkanı'na seçim beyannamesini değil inşallah seçim sonuçlarını göndereceğiz. Kendisini seçenlerin iradesini bile hiçe sayıyor. Kendisi Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ama genel başkan gibi davranıyor. Milletvekili adaylarını belirliyor, seçim beyannamesini hazırlıyor. Bu davranışları, Türkiye'de istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olmuştur" dedi.

HDP'li Pervin Buldan: Cumhurbaşkanı gibi değil, akp başkanı gibi davranıyor

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın hiç bir zaman tarafsız olmadığını belirterek şöyle konuştu;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli AKP'nin başkanlığını yapan bir konumda, durumda oldu. Biz hep Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiği görüşlerimizi ifade ettik ama bugün ne yazık ki Cumhurbaşkanı, AKP'nin Başkanı olarak davranıyor. Seçim beyannamesine başkanlığı yazdırıp, görüş ifade etmesi taraflılığının göstergesidir".

Buldan, seçim beyannamelerini Cumhurbaşkanına gönderip göndermeyecekleri sorusuna ise; "Biz taraflı biri olduğu için kendisine seçim beyannamemizi göndermeyiz. Biz halkımıza dayanarak onların talepleri doğrultusunda seçim beyannamemizi yazıyoruz. Tek bir insanın dudağından çıkacak kelimeler doğrultusunda yazmıyoruz" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah yurtdışı seyahati öncesinde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık sistemi tartışmaları ve hükümetin seçim bildirgesi konusunda şöyle konuştu;

"Biz geçen hafta Başbakan ile bunları konuştuk. O da bizzat kaleme aldığı oradaki sisteme yönelik anlayışını, bayağı da detaylı ele almış. Ben de bizzat orada kendim de okudum. Kendi kanaatlerimi de ifade ettim. Ve öyle zannediyorum ki bu çerçevede kendileri seçim bildirgesinin içerisine başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini yansıtacaklar".