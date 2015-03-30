'AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alacak 'başkanlık' için Davutoğlu'na kanaatlerimi ilettim'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "kendi ellerimle yazdım" dediği AKP'nin seçim beyannamasinde yer alacak olan "başkanlık" için Sayın Başbakan ile bir araya gelerek istişare yaptık. Ben de kedi kanaatlerimi ilettim" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Alaturka bir başkanlık sistemi olmamalı, alafranga olmalı" açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Biz kendi sistemimizi ortaya koyarız" diye konuştu.

Türkiye'nin Yemen operasyonundaki tavrını eleştiren İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur'un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde İran’a yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmesini talep etmesine ilişkin olarak ise, "Bizimle ilgili İran'dan iki farklı ses çıktı. Meclis başkanı mı bilemiyorum ama bu kişiler bizim muhatabımız değil. Bizim ziyaretimizi o tür kişiler belirleyecek değil. Kararı verecek olan biziz. Programımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Siyasi engellemelerin bir tarafa bırakılmak suretiyle fasılların zaman kaybetmeden müzakereye açılması beklentimizi dile getireceğiz.

İran'a tepki

Bizim Yemen konusuyla ilgili yaptığımız açıklama; Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması, gerek içeriden gerekse dışarıdan yapılan müdahalenin yanlış olduğu bunların Yemen'den çekilmesi gerektiğini söyledik.

Bizimle ilgili İran'dan iki farklı ses çıktı. Meclis başkanı mı bilemiyorum ama bu kişiler bizim muhatabımız değil. Bizim ziyaretimizi o tür kişiler belirleyecek değil. Kararı verecek olan biziz. Programımızı koruyoruz, Yemen’i de izliyoruz. Gelişmeler önemli. Her türlü kararı verecek adımlar olabilir.

Başkanlık sistemi

Başkanlık sistemiyle ilgili isteğim Başbakanlık'tan beri değil belediye başkanı döneminden itibaren isteyen bir adamım.

Buradan şunu söylemek istiyorum geçen hafta başbakanla konuştuk ve sayın başbakanda başkanlık sistemiyle iligli aldığı kaleme aldığı yazı okudum ve bu çerçevede iktidar partisi seçim çalışmalarında yer alacaktır