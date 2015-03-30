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5 saat arayla iki farklı Erdoğan: Seçim bildirgesini okudum demedim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin seçim bildirgesindeki başkanlık bölümüne ilişkin olarak, Slovenya'ya gitmeden önce ve Slovenya'ya varınca yaptığı iki farklı açıklamayla dikkat çekti

30 Mart 2015 20:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Slovenya'ya hareketinden önce ve Slovenya'da yaptığı iki farklı açıklama tartışmaya neden oldu. Slovenya'ya hareketinden önce gazetecilerin "Başkanlık sisteminin hükümetin seçim bildirgesine girdiği söyleniyor" sorusu üzerine, "Ben de bizzat orada kendim de okudum, kendi kanaatlerimi de ifade ettim" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'da ise tam tersini söyledi: "Benim 'seçim bildirgesini okudum' diye bir beyanım olmadı." Erdoğan'ın sabahleyin yaptığı açıklamaya muhalefet sert tepki göstermiş ve bulunduğu makamın tarafsızlığı ilkesine açıkça aykırı olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan Slovenya’ya hareketinden önce şöyle konuştu:

"Biz geçen hafta sayın Başbakan ile bunları konuştuk. Sayın Başbakan da başkanlık sistemiyle ilgili olarak bizzat kaleme aldığı oradaki sisteme yönelik anlayışını bayağı da detaylı ele almış, ben de bizzat orada kendim de okudum, kendi kanaatlerimi de ifade ettim ve öyle zannediyorum ki bu çerçevede kendileri seçim bildirgesinin içine başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini yansıtacaklar ve böylece hükümetimizin, iktidar partisinin başkanlık sistemine yönelik anlayışı nedir, bu orada yerini alacaktır. Bu tabii şahsen benim için çok çok olumlu bir gelişme".

 

Muhalefetten sert tepki geldi

 

Muhalefet partileri, Anayasa uyarınca "tarafsız" konumdaki Cumhurbaşkanı'nın, bir siyasi partinin seçim bildirgesini okuması, bu bildirge konusunda görüş ifade etmesini çok sert sözlerle eleştirdiler.

 

Erdoğan: "Ak Parti'nin seçim bildirgesini okudum demedim"

 

Muhalefet partilerinden gelen eleştirilerin ardından, Slovenya'da basının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu tepkiler soruldu.

Erdoğan bu kez, "Ben AK Parti'nin seçim bildirgesini okudum demedim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, seçim bildirgesini okuyup okumadığına ilişkin Slovenya'da şu açıklamayı yaptı:

Kendisinin AK Parti seçim bildirgesini okuduğuna dair tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim 'seçim bildirgesini okudum' diye bir beyanım olmadı. Sayın başbakan, başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini benimle paylaştığını, başkanlık bölümüyle ilgili bölümü kendisinin yazdığını, yazacağını söyledi. Ben de düşüncelerimi paylaştım. Muhalefet seçim beyannamelerini gönderirlerse kendilerine yardımcı olurum. Başkanlık sistemine onlar karşılar. Demek ki burada bir kabul söz konusudur. Ben ülkemde 40 yıl siyasetin içinde olan birisiyim. Bunlar siyaset acemisi. Bu tür beyannameler gelirse onlara yardım etmekten memnuniyet duyarım. Tecrübelerimi kendileriyle paylaşmış olurum" dedi.

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