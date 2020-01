Erdoğan: Gezi Parkı yarın boşalmadığı takdirde güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir

Rabbime hamdolsun ulaşıldı.

Ancak Mayıs ayı bizim için, Türkiye için çok başka bir aydı. Milletime bu meydan aracılığıyla sesleniyorum, 46,5 milyarlık İstanbul'a 3. havalimanı ihalesini gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük haavalanı ihamlesini yaptık. İki; Ankara'da Japonya Başbakanı'nı ağırladık. 22,5 milyar dolarlık nükleer santralın ilk adımını attık. Üç; 2,5 milyar dolarlık üçüncü köprünün temelini attık. 2015'te üzerinden geçeceğiz. Bunların akılları almaz ki, bunların böyle bir ufku yok, bunların derdi yakıp yıkmak. Bitmedi dört; İstanbul Borsası 93 binin üzerine çıkarak rekor kaydetti. Beş; Merkez Bankası'nın rezervi biz geldiğimizde 27,5 milyar dolardı, Mayıs ayı içinde 135 milyar dolara çıktı. Bitmedi, altı; gösterge faizi biz göreve geldiğimizde yüzde 63'tü, yani devletin borçlanma faizi. Ne oldu biliyor musunuz 4,61'e indi.

Sevgili Ankaralı kardeşlerim bu faiz kimin cebinden çıkıyordu, işte bu milletin cebinden çıkıyordu. Kime gidiyordu, bu faiz lobisinin cebine gidiyordu. Ne kadar bunun toplamı 642 milyar dolar. Biz bunu kestik, bundan rahatsız olmazlar mı? Bitmedi yedi; tam dört tane kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu mayıs ayı içinde artırdı. Bitmedi sekiz; IMF ile ilişkilerimizde tarihi bir gelişme yaşandı. AK Parti iktidara geldiğinde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. 14 Mayıs'ta son taksidi ödedik ve borcu sıfırladık. Dokuz; enflasyonda, sbanayi üretiminde, dış ticarette yeni rekorlara şahit olduk. Çözüm sürecinde çok güzel neticeler aldık. Altı aydır Rabbime hamdolsun Doğu'dan, Güneydoğu'dan acı haber gelmiyor.

İşte Türkiye'de bu güzel gelişmeler yaşanırken, Mayıs ayının sadece ikinci haftasına bu kadar güzel gelişme sığdırılırken bunlar önce Reyhanlı'da 53 kardeşimizi şehit ettiler. Bu 53 şehidimizle ilgili de ileride konuşacağım. Şimdi konuşmuyorum, sabrediyorum, onun da vakti gelecek. Ama ana muhalefetin liderinin konuşması. CHP'li milletvekilleri Suriye'ye niye gittiler, onları götüren kim, oyunun içinde kimler var? Hepsi yavaş yavaş çözülüyor. Şifre çözülüyor.

Allah'a hamdolsun, saldırganlar hemen bulundu, yakaladık, yargıya teslim ettik. 53 kardeşimizin izini sürerken çok enteresan bir irtibatı ortaya çıkardık. Reyhanlı saldırısını planlayan alçağın CHP heyetini Esed alçağına götüren kişi olduğunu tespit ettik. CHP Genel Başkanı'na istifa et dedik. Ama pişkin, istifa eder mi? Ama her şeye rağmen onun orada kalmasında yarar var. O kaldıkça AK Parti evel allah çıtayı yükseltiyor.

Hani CHP Genel Başkanı sürekli söylüyor ya, yalancıdan başbakan olmaz diyor ya? Evet yalancıdan bu ülkede başbakan olmaz. İşte onun için Kılıçdaroğlu geldiğinden beri başbakan olamadı ve olamayacak da. Kılıçdaroğlu sen öyle diyorsun, ama millet başka yşapıyor. Bu millet Erdoğan'ı başbakan yapıyor. Demek ki yalancı sensin, doğru burada.

Pişkinler, mezhep farkılılığı yapanlar, inanç kışkırtması yapanlar da bu ülkede başbakan olmaz.

Reyhanlı saldırısının hemen ardından büyüyen Türkiye'ye bu sefer bir başka tuzak kurdular. Taksim olaylarının başında sözüm ona bir sanatçı çıktı, bir tweet attı. Onun kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu ülkede hukuk varsa, sana bunun hesabını soracağız. İşte bu bir itiraftır.

‘Mesele Gezi Parkı değil, AK Parti iktidarını devirmek’

Yaşananların özeti budur. Nitekim CHP'nin milletvekili de çıkıyor, “Mesele Gezi Parkı değil arkadaş, diyor, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel!” Neymiş mesele, AK Parti iktidarını devirmek. Bu öfkenin, şiddetin dışavurumudur. İlk baştaki küçük bir grup dışında bunların hiçbirinin mesele Gezi Parkı değildi. Ankara'da yakıp yıkanların, durakları yakıp yıkanların, seramikleri kıranların, kamu araçlarını yakanların Gezi Parkı'yla ne alakası var?

Ah kardeşlerim pek az samimi insan dışında, bunların hiçbirinin meselesi ağaç değildi, çevre değildi, bunların meselesi büyüyen Türkiye'yle hesaplaşmaydı, güçlenen Türkiye'nin önünü kesmekti. Bunların meselesi ülkelerinin itibar kazanmasını istemiyorlardı.

‘Bir taraftan Türk bayrağı ile dolaştılar, bir tarafta yaktılar’

Son 10 gün içinde tiyatro sergilediler. Bir tarafta ellerinde Türk bayraklarıyla dolaştılar, bir başka tarafta Türk bayrağını yaktılar. Bir tarafta içki şişelerinin her türlü kirli görüntüsü altında çadırdan mescit yaptılar. Diğer taraftan Dolmabahçe'de camiye ayakkabılarıyla girip içki içtiler.

‘Ulusalcıyız deyip, AKM’deki paçavralara göz yumdular’

Bir taraftan ulusalcıyız deyip, diğer taraftan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki paçavralara göz yumdular. Orada asılan neydi; terörist, illegal örgütler, Başbakan'a hakaret içeren paçavralar. Bir bakıyorsunuz bölücü örgütle Atatürk'ün görüntüsü yan yana. Niye bunu seyrettiniz?

‘Hayat tarzına saygı isteyenler başkalarınınkine saldırdı’

Komünistiz diyenler faşizm sergiledi. Özgürlükçüyüz diyenler özgürlüklere saldırdı. Kendi yaşam tarzına saygı isteyenler başkalarının yaşam tarzına saldırdılar. Polis müdahalesini günlerde ağızlarına sakız yapanlar kendi şiddetlerini bir kenara koydular.

Polis su kullanır, gaz kullanır. ABD'de böyledir, Avrupa'da böyledir. Hatta bazı ülkelerde kurşun sıkar. Benim polisim sabretti. 600'ü aşkın polis yaralandı. Kimin polisi bunlar, bunlar Türk polisi değil mi? Bu polise nasıl saldırdınız?

‘Bu millet bunları yutmaz, yutar mısınız’

Çok enteresan şeyler oluyor. Bir taraftan ulusalcıyız diyeceksiniz, öbür taraftan gelip polisime saldıracaksınız. Bu millet bunları yutmaz. Yutar mısınız, eyvallah.

Bu millet bu tuzaklara eyvallah etmez. Bu millet tuzakları çok iyi görüyor ve gerekeni yapıyor, Allah'ın izniyle de yapacak.

Biz milletçe bu oyuna gelmeyeceğiz, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Türkiye'ye yönelik bu çirkin girişimler karşısında asla geri adım atmayacağız. Siz bize bir emanet verdiniz. O emanet bizim kutsalımızdır. Hiç endişe etmeyin, o emanet bizim namusumuzdur, bizim şerefimizdir. Sizin emanetinizi Allah'ın izniyle yere düşürmeyeceğiz. Sizin verdiğiniz emaneti, önce Allah, sonra siz alabilirsiniz. Egemenlik milletindir. Milletin tercihiyle oluşmuş parlamentoya, milletin seçimiyle işbaşına gelmiş hükümete hiç kimse kastedemez.

‘Hiç kimse kuru gürültüyle demokrasiyi askıya alamaz’

Hiç kimse kuru gürültü yaparak demokrasiyi askıya alamaz. Siz bizim arkamızda durduğunuz sürece biz bu emaneti namusumuzla, şerefimizle korumaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizi korkutamaz Hiç kimse bizi ürkütemez, geri adım attıramaz. Biz bu yola millet için çıktık, milletle beraber çıktık. Biz bu yola merhum Menderes gibi, merhum Özal gibi, merhum Erbakan gibi kefenimizle çıktık. Hiç kimseden talimat almayız.

10,5 yılda Türkiye'yi her alanda kat be kat büyüttük. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, konutta, enerjide, ulaşımda, her alanda Türkiye'ye, Rabbime hamdolsun ilkleri yaşattık. Türkiye'nin uluslararası itibarını yükselttik. Ankara'yı dünyanın en itibarlı başkenti konumuna yükselttik. Dünyanın her yerinde Türk bayrağı gururla dalgalanıyor, gıptayla izleniyor.

Dünyanın her yerinde T.C. pasaportu artık itibar görüyor, dünyanın her yerinde Türk Lirası değer ifade ediyor. Çok daha fazla çalışacağız; ter dökeceğiz. En önemlisi de, birliğimizi, kardeşliğimizi en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz.

Bir kez daha ilan ediyorum; bu ülkede bizim nazarımızda hiçbir etnik kökenin diğerine üstünlüğü yoktur.

‘Hepimiz iki metreküp mezara gireceğiz'

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abaazasıyla, Boşnağıyla, Aranavuduyla vesaire, tüm etnik unsurlar bu ülkede biriz, beraberiz. Yunus gibi; yardılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Kimse kimseye üstünlük taslamasın, hepsi Allah'ın kulu.

Alevi'nin Sünni'ye Sünni’nin Alevi'ye üstünlüğü yoktur, olamaz. Ama unutmayın bunu kaşıyanlar var bu ülkede. Bu oyuna ne olur gelmeyin.

Zenginin fakire, fakirin zengine üstünlüğü yoktur. Öyle bir dinin mensubuyuz ki, aynı musalladan kalkıyoruz değil mi? Trilyoner geldiğinde hocaefendi orada, Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekili, trilyarder niyetine demiyor. Ne diyor; er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diyor. İşte gerçek eşitlik orada. Biz oraya hazırlanıyoruz. İki metreküp mezar, oraya gireceksin. Ey faiz lobisi sen de oraya gireceksin, ben de oraya gireceğim, kapıcı Ahmet efendi de oraya girecek. Eğer yaptığın bir şey varsa yırttın paçayı, eğer yoksa hapı yuttun.

Biz biriz, beraberiz. Bir ve beraber olarak yaşayacağız. Birbirimize saygı, hoşgörü içinde inşallah geleceği inşa edeceğiz. Öfkeyi, nefreti, husumeti bir kenara bırakacak, aynı bayrak altında aynı vatan için hep birlikte çalışacağız.

Ne diyeceğiz; tek bayrak, tek vatan, tek millet diyeceğiz.

‘Hâlâ Gezi Parkı’nda olmanın anlamı yok’

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin. Ankara'da Hazreti Ak Şemseddin'in topraklarındayız. Hep birlikte inşallah el ele yarınlara yürüyeceğiz. Ancak tekrar buradan bir şey hatırlatıyorum. Ülkemin huzurunu bozmak isteyenlere sesleniyorum. Önce Taksim Gezi Parkı'nda hâlâ kalan var mı bilmiyorum. Olay bir yargı süreci içindedir. Yargı süreci içinde olan bir olayda hâlâ orada durmanın bir anlamı yoktur.

‘Halk şehir müzesi istiyorum derse, yaparız’

Bunun yanında bir şey söyledim. Yargı ne tür karar verir bilemem. Lehte de karar verse İstanbul kalkar halk oylamasını yapar. Halk oylaması neticesinde halk eğer diyorsa ki o parkı korumak suretiyle bir şehir müzesi istiyorum, o zaman biz halkımızın bu talebini yerine getiririz.

Çünkü biz Haziran seçimleri öncesinde İstanbul'a vaat ettik. İstanbul yüzde 51 ile bu projelerimize evet dedi. Halkımıza biz de anlatacağız, muhalif olanlar da karar verecek. Neticede halkımız ne karar verirse olacak.

Neticede orada olan kardeşimiz varsa lütfen orayı terk etsinler. İyi niyetlilere terk edin diyorum. Orası Taksimlilerin, İstanbullularındır. Orası illegal örgütlerin işgal mekanı değildir.

‘Gezi Parkı yarın boşalmadığı takdirde, güvenlik güçleri boşaltır’

Yarın İstanbul mitingi var. Çok açık söylüyorum, yarın boşaldı boşaldı, boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir. Çünkü geldiler kendilerine anlattık, bana söyledikleri şu oldu. Madem plebisit yapacaksınız, ne kadar güzel. Sabah 10'da karar açıklayacağız dediler açıklamadılar, 15.00’da dediler, açıklamadılar. Bu devlet sizin oyuncağınız değil, kusura bakmasınlar.

Sizlere teşekkür ediyorum.

Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah yardımcımız olsun. Hazır mıyız, bayrakları bir göreyim. Şarkımızı öyle söyleyelim ki Türkiye duysun. Yarın İstanbul duysun.

Tüm karnelerini alan evlatlarımızı kutluyorum. Üniversiteye giriş sınavına katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.