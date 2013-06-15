Erdoğan: Gezi Parkı yarın boşalmadığı takdirde güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası projesi için yargının kararı lehte olsa da halkoyuna başvuracaklarını ve kararı İstanbul halkının vereceğini söyledi. Gezi Parkı'na polis müdahalesi için 1 gün süre veren Erdoğan, "Neticede orada olan kardeşlerimiz varsa lütfen orayı terk etsinler. İyi niyetlilere 'terk edin' diyorum. Orası Taksimlilerin, İstanbullularındır. Orası illegal örgütlerin işgal mekânı değildir. Yarın İstanbul mitingi var. Çok açık söylüyorum, yarın boşaldı boşaldı, boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir" dedi. "İyi niyetli çevrecilerin duyarlılıklarına ve taleplerine saygı duyduğunu" vurgulayan Erdoğan, ancak bu grup dışındakilerin AKP ve Türkiye'nin önünü kesmek için provokasyon yaptığını, "Türkiye medyasından bir bölüm ile uluslararası medyanın da bu oyunun içinde olduğunu" öne sürdü, yargı önünde ve sandıkta hesap soracaklarını söyledi. Taksim Dayanışması'nı, hükümete söz verdiği sürelerde karar alıp açıklama yapamadığı iddiasıyla eleştiren Erdoğan, "Bu devlet sizin oyuncağınız değil, kusura bakmasınlar" diye konuştu. Erdoğan, aktör Mehmet Ali Alabora'nın adını anmadan Twitter'dan paylaştığı "Mesele sadece Gezi Parkı değil, sen hâlâ anlamadın mı arkadaş, hadi gel" mesajını hatırlatarak, "Sözüm ona bir sanatçı çıktı, bir tweet attı. Onun kim olduğunu biliyorsunuz. Bu ülkede hukuk varsa, sana bunun hesabını soracağız. İşte bu bir itiraftır. Yaşananların özeti budur" dedi.

Erdoğan, "Gezi Parkı eylemlerine alternatif değil, Mart 2013'teki seçimlerin kampanyası" sözleriyle nitelediği AKP'nin "Milli İradeye Saygı Mitingleri"nin ilkini Ankara Sincan'da yaptı. Mitinge on binlerce kişi katıldı. Erdoğan, MHP bayraklarının da sallandığı mitingde MHP'lilere teşekkür etti, ancak MHP yönetimi orada partilerinden kimse bulunmadığını öne sürerken görüntü için "şerefsizlik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Sincan'daki mitingde yaptığı konuşma şöyle:

"Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, çok değerli yol arkadaşlarım sizleri bu anlamlı farklı buluşmada en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Buradan Sincan’daki bu mahşeri buluşmanın içinden bütün Ankara’yı, Ankaralı kardeşlerimi tüm Türkiye’yi ve dünyayı yürekten selamlıyorum. Akyurt’a Altındağ’a, Ayaş’a, Bala’ya, Beypazarı’na, Çankaya’ya, Elmadağ’a, Etimesgut’a, Evren’e Gölbaşı’na selamlarımı gönderiyorum.

Buradan Makedonyalı kardeşlerime, Malezyalı kardeşlerime, Sarabosna’daki Boşnak kardeşlerime, Pakistanlı kardeşlerime, Filistinli kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Üskup’e Gosvitar’a Zenitsa’ya Saraybosna’ya Gazze’ye oralarda bizi bağrına basan bizi duygulandıran kardeşlik hukukunu bir kez daha hissettiren kardeşlerime gönül dolusu selamlar gönderiyorum.

Londra’da Viyana’da Budapeşte’de ve daha pek çok yerde bize destek veren, Avrupa’nın Almanya’nın şehirlerinde, New York’ta destek gösterileri yapan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Belki buradan birazdan ABD’ye bağlanacağız, Gazze’de El Cezire futbol kulübünün tüm üyelerinin “Seni Seviyoruz Erdoğan” dedikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İşte Türkiye manzarası bu, manzara bu. Bu manzarada kavga yok. Bu manzarada gürültü yok. Bu manzarada yakıp yıkmak yok. Bu manzarada gönül insanları var. Bu manzarada acaba bu ülkede, taş üstüne taş acaba nasıl koyarız diyenler var. İşte Türkiye’nin gerçek fotoğrafı bu. Türkiye’yi görmek isteyenler varsa gelsin Ankara Sincan’a burayı görsün.

Mesele bu kardeşliği anlamak, bir ve beraber olmak. Şimdi soruyorum milli iradeye sahip çıkıyor muyuz, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz, sandığa sahip çıkıyor muyuz? Rabbime şükürler olsun, Yarab sana hamdolsun."

'3,5 yaşındaki torunum bile 'dik dur, millet seninle' diyor'

Erdoğan, alandaki sloganlar üzerine, "Bunları öyle söylediniz ki, 3,5 yaşındaki torunum bile sabah kalkınca bana böyle diyor. 'Dik dur eğilme, bu millet seninle" diyor" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

'Siz oynanan oyunu, kurumların tuzağını gördünüz'

Bu millet demokrasiye, hükümetine, milli iradeye, ülkesine sahip çıkıyor. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada milli iradeye sahip çıktığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Aşkınız, sevdanız, muhabbetiniz için, ahde vefanız için sizleri kutluyorum. Ben biliyorum ki, 17 gün boyunca Türkiye'nin her köşesinde, dünyaın her yerinde milyarlarca, milyonlarca kardeşim bütün kalbiyle bizlere dua etti. Dedeler, nineler, anneler, babalar, hatta çocuklar kimi zaman açıktan, bizler için, hükümeti için, ülkelerinin huzuru için el açıp 'Yarab' diye yakardı. Benim milletimin kalp gözü açıktır. Siz oynanan oyunu gördünüz, siz kurumların tuzağı hissettiniz."

'Yumruk uzatanla toka yapılabilir mi'

Millet burada diye tüm dünyaya haykırıyorsunuz. Biz, 10,5 yıldır milletimizin tamamıyla, her kesimden insanımızla birlikte Türkiye'yi ekonomi de, demokrasi de dünyanın en güçlü, en ileri ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. Geleceği birlikte kurmak için, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese el uzattık. Ama birileri bize yumruk uzattı.

Yumruk uzatanlar toka yapılabilir mi? Ne yazık ki bunun çaresizliği içinde işte bugün buradan itibaren artık yola çıktık. Sincan'la başladık. Bu aynı zamanda 2014 seçimlerinin yerel kampanyasının ilk adımıdır.

Bu anlayışla Türkiye'de çok uzun zamandır hasreti çekilen birlik ve beraberliği bu sürede tesis ettik. Milletimizin tamamı aynı istikamete döndü, aynı heyecanları yaşadı. Şu gördüğünüz kimsenin tarihi birliği bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin sokak sokak, bölge bölge bölünmesine, birbirine düşman etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz birlikte bir Türkiye'yiz. İnşallah hepsinin hevesleri kursaklarında kalacak.

Bizim millet olarak öyle bir direniş tarzımız vardır ki, tüm direnişleri bastırır, tüm oyuinları bozar, tüm tuzakları altüst eder. Biz sükut ederek; susarak, sabrederek, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek direniriz.

'Biz sokaklara dökülenlerden, kornalara basanlardan olmadık'

Biz 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın kararlarını işte böyle bir direnişle aştık. Biz birileri gibi sokaklara dökülenlerden, eline molotof kokteyli atanlardan olmadık. Birileri gibi gece yarılarına kadar kornalarına basarak gürültü kirliliği yaratanlardan, tencere tava çalarak komşusunu rahatsız edenlerden olmadık. Bunun adı gürültü kirliliği. Çevrecilikte gürültü, görüntü kirliliği var. Bunların neresi çevreci ya? Bunların derdi başka.

'12 teşkilatımız yıkıldı, biz sana ne yaptık'

Çapulcudan çok rahatsız olmuşlar. Bana gelenlere dedim ki; bakın Türk Dil Kurumu'ndan okuyorum "Düzeni bozmaya çalışanlara çapulcu denir" dedim. Kamu düzenini bozmaya çalışmak suçtur. Eğer demokratik, laik bir hukuk devleti içindeysek kusura bakma hukuka, kuirallara uyacaksın.