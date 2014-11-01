Erdoğan'ın 'saray' sorusuna cevabı: Kusura bakmayın ama...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsündeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazeteciye Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan “Ak Saray” denilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkındaki sorusu üzerine, “Soruyu sorarken maalesef işi iyi bilerek sormuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Bir gazetecinin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir cumhurbaşkanlığı sarayı inşa ettirdiğinizi biliyoruz... Atatürk'ün mirası hakkındaki görüşlerinizi, laik devlet görüşleriniz, cumhuriyetin mirasıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Kusura bakmayın da şimdi Gazi Mustafa Kemal'in zamanında veya daha sonra yapılmış olan ki şu anda kullanılan cumhurbaşkanlığı köşkü, Gazi Mustafa Kemal'in hizmet verdiği köşk değildir. Soruyu sorarken maalesef işi iyi bilerek sormuyorsunuz" diye cevap verdi.

Atatürk’ün kullandığı yerin Çankaya Köşkü’nün yanındaki Pembe Köşk olduğunu söyleyen Erdoğan, “Pembe Köşk'ü de büyük ihtimalle Gazi Mustafa Kemal ile alakalı Ankara'da bir müze haline getirmek ve oturduğu yeri ondan kalan bütün objeleri de orada toplamak suretiyle Pembe Köşk'ü daha anlamlı kılabilecek bir adımı da böylece atmış olacağız” dedi.