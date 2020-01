Erdoğan Fransa'da: Neden varsa yoksa Kobani?

Fransa'nın başkenti Paris'te mevkidaşı François Hollande ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Niçin Kobani? Niçin İdlib, Hama, Humus, Deyr Ez Zor değil, Irak değil? Oralara yönelik eylem yapılmıyor da varsa yoksa Kobani? Bizim sınırımız, zaten şu an insan yok. 100 bin insan bizim misafirimiz" dedi.

Fransa'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan burada mevkidaşı François Hollande ile basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Fransa ile olumlu görüşmeler yaptık. Özellikle ikili ilişkilerimizde Türkiye-Fransa gayet iyi bir seyir izliyor.

Savunma sanayine yönelik attığımız adımlar konusunda görüşmeler sürüyor. Japonya-Fransa-Türkiye olarak üçlü bir adımımız var. Bu nükleer enerji santralini bir an önce bitirmenin gayreti içerisindeyiz.

Kobani'ye IŞİD saldırısı

Niçin Kobani? Niçin İdlib, Hama, Humus, Deyr Ez Zor değil, Irak değil? Oralara yönelik eylem yapılmıyor da varsa yoksa Kobani? Bizim sınırımız, zaten şu an insan yok. 100 bin insan bizim misafirimiz.

2 bin savaşçı var, bundan dolayı mı sürekli orası bombalanıyor? Yapılması gereken koalisyon güçlerinin Suriye’de DEAŞ (IŞİD) başta olmak üzere müdahalesi olmamıştır.

Terör örgütü var, bir de devlet terörü estiren bir Esed var. Acaba Esed giderse ne olacak diye düşünen bir anlayışın DEAŞ’le mücadele etmesi mümkün değil.

Biz demokrasi diyorsak, Esed giderse halk ne isterse o olur dememiz lazım. Bunu savunuyorsak demokrasiyi savunuyoruz demektir.

Bir otokrat gidecek yerine yeni bir otokrat gelecek diyorsak demokrasiyi konuşmamızın anlamı yok. Suriye’de durum bu.

Irak’ta maalesef katılımcı bir ordu yoktur. Sürekli kaçmaktadır ve kaçtıkça yerini IŞİD’e teslim etmektedir.

Şu anda Sunniler evlerine, yurtlarına gelmek istiyorlar, ama onların eğit-donata ihtiyaçları var. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız, tüm müttefiklerimizin, dostlarımızla da bu konuda müşterek hareket etmemiz halinde her an bu adımları atabiliriz. Üç şey; uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve eğit-donat. Bunları uygulamaya koyduğumuz andan itibaren Türkiye, bütün koalisyon güçlerinin yaptığı her şeyi aynen yapacaktır, bundan kimsenin endişesi olmasın.

Burada bir şeyi de düzeltmem lazım, o da şudur; uluslararası medya Türkiye’yi IŞİD’e destek veren bir ülke olarak gösteriyor, bu bir defa Türkiye’ye karşı çok ciddi bir haksızlıktır, adeta ihanettir. Türkiye, hiçbir zaman IŞİD gibi bir terör örgütüne destek vermemiştir, asla böyle bir desteğin yanında da olmamıştır. 1 milyon 600 bin insan oradaki terör saldırılarından, bombalardan kaçmıştır. Geldikleri yer Türkiye’dir. 1 milyon 600 bin insanı şu anda topraklarında barındıran biziz. Irak’tan 200 bin insan kaçmıştır, bizim topraklarımızdadır. 1 milyon 400 bin insan Suriye’den kaçmıştır, bizim topraklarımızdadır, bunlara biz bakıyoruz. Şu ana kadar 4,5 milyar dolar harcadık, dünyadan bize gelen destek 200 milyon dolardır. Bu gerçekleri lütfen görelim ve medya olarak, köşe yazarları olarak bunları değerlendirirken adil olalım.”

François Hollande'ın açıklamasından başlıklar:

Esed kendi halkını öldürüyor. Bizler ÖSO'ya destek veriyoruz. Bu da sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmede dile getirdiğimiz konu oldu.

IŞİD Suriye ve Irak'ta katliam yapıyor.

Kobani'de ne olursa olsun kazanabilmek için demokratik muhalefetin gerekli desteği alması şarttır diye düşünüyoruz. Türkiye ile yapacaklarımız çerçevesinde uçuşa kapalı bölgelerin oluması, güvenli bölgelerin oluşması yönünde hem fikiriz.

Türkiye'nin Avrupa ile içten bir diyaloğunun olması gerekiyor. Önemli olan üyelik olacak mı olmayacak mı kararlaştırmak değil, bu mümkün mü diye görüşmek gerekiyor.

Adalet insan hakları güvenlik gibi konuları Avrupa düzeyinde açmanın mümkün olduğunu biliyoruz ve bu mesajı verdim sayın Erdoğan'a.

Burada durum acildir. Sadece Kobani yoktur başka şehirlerde vardır tehdit altında olan. Irak'ta da vardır.