'Erdoğan'ın otoriterliği, otoritesini sarsıyor'

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “söylemlerinin kabul edilemez olduğunu” belirterek, Başbakan’ın çaresiz kalmış gibi konuştuğunu düşünüyorum. Bu söylemleri bir zayıflık olarak görüyorum. Onun otoritesini sarstığını görüyorum. Otoriterlik otoriteyi sarsıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Gültaşlı’nın Samanyolu Haber’de yayınlanan Avrupa Masası programına konuk olan Fransız siyasetçi, AKP iktidarını ve Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan’ın Brüksel’de kendileriyle samimi bir toplantı gerçekleştirmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Flautre, ancak “Başbakan’ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ve paralel devlete ilişkin tezlerine inanmadıklarını” belirtti.

Yeşiller Grubu’na mensup Flautre, Today’s Zaman muhabiri ve blog yazarı Mahir Zeynalov’un attığı tweet’ler yüzünden sınır dışı edilmesini ise “şok edici” ve “basına baskıda yeni bir zirve” olarak nitelendirdi.

‘Otoriterlik otoriteyi sarsıyor’

Erdoğan’ın Gülen’e yönelik eleştirilerine değinen Flautre, “Bu söylem kabul edilemez. Hele ki, bir başbakanın ağzından asla. Bazen Başbakan’ın çaresiz kalmış gibi konuştuğunu düşünüyorum. Bu söylemleri bir zayıflık olarak görüyorum. Onun otoritesini sarstığını görüyorum. Otoriterlik otoriteyi sarsıyor. Burada da bunu müşahede ediyoruz.” dedi.

Erdoğan’ın Brüksel’de kendilerini neden ikna edemediği sorulan Flautre, Başbakan’ın soruşturmaya sebep olacak bir durum olmadığını, bütün sorunları paralel devlete bağladığını ifade ederek, “Biz hukuki soruşturma gerektirecek hiçbir durum olmadığı ve bütün bu soruşturmanın kurgu olduğu iddiasını inandırıcı bulmadık.” dedi.

‘’Eğer paralel devlet varsa mücadelenin hukuk devleti çerçevesinde’’ yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Flautre, “Demokratlar için rahatsız edici olan paralel devlet iddialarının soruşturulmadan kitlelerin önünde tartışmaya açılmasıdır. Bu iddiaların gerçekliğinin anlaşılması ve aydınlatılması için sarih ve şeffaf bir soruşturma yapılmasına imkân sağlayacak herhangi bir hukuki süreç başlatma yoluna da gidilmedi.” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarını da Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi dış güçler ve işbirlikçilerle izah eden yaklaşımının inandırıcı olmadığını kaydeden Flautre, kendilerinin yolsuzluk soruşturmalarının engellendiğine inandıklarına dikkat çekti. Yolsuzluk iddialarını “çok ciddi ve vahim” olarak nitelendiren Flautre, “Bütün gelişmeler bizim şuna inanmamıza yol açıyor: Yolsuzluk iddialarıyla ilgili gerçeğin araştırılmasına ve ortaya çıkmasına engel olunuyor. Bu vahim bir durum. Zira Türk vatandaşlarının kendi kurumlarına olan güvenlerini azaltıyor.” dedi.

“İktidarın basını etki altına alma ve otosansüre zorlamasının da şoke edici” olduğunu ifade eden Flautre, Zeynalov’un sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğunu savundu. Zeynalov hadisesinin müzakere edilmekte olan Avrupa Parlamentosu Türkiye raporuna girme ihtimali bulunduğuna işaret eden Flautre, “Açıkçası, bu hadisenin basına uygulanan baskıda yeni bir zirve olduğunu düşünüyorum.” dedi. Yeni internet kanununu da eleştiren Flautre, Erdoğan’ın 17 Aralık soruşturmasında olduğu gibi bu konuda da ikna edici olamayacağını vurguladı.

AB’nin Türkiye siyasetini de tenkit eden Flautre, temel hak ve hürriyetler ile yargı konularını ele alan 23 ve 24. fasılların bir an evvel açılması gerektiğini kaydetti.