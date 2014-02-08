Mahir Zeynalov'un attığı tweet nedeniyle sınır dışı edildiği belgelendi

Today’s Zaman’ın muhabiri ve blog yazarı, Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeynalov'un attığı bir tweet nedeniyle Türkiye'den sınırdışı edilmesine tepkiler büyürken, Zeynalov'un basın kartı başvurusuna ilişkin durumunu ortaya koyan 7 Şubat (bugün) tarihli bir belgenin, sınır dışı edilme gerekçesini çarpıtmak amacıyla sosyal medyada dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.

Zaman'da yer alan habere göre sosyal medyada yayımlanan yeni belge, Zeynalov'un oturma sorunu nedeniyle sınır dışı edildiğini gösteriyor. Belgede, “Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında adı geçen yabancının basın kartının uzatılmadığı bildirildiğinden adı geçen yabancının ikamet iznini uzatma imkanı da bulunmamaktadır. Bu kapsamda, izinsiz çalıştığı anlaşılan adı geçen yabancı hakkında gerekli idari işlemler yapılarak ülkemizde çıkışının yapılmasını rica ederim” ifadeler geçiyor.

Zaman, yayımlanan bu ikinci belgeyi yalanlayarak, Zeynalov'un sınır dışı edilmesine attığı tweetin neden olduğunu gösteren belgeyi yayımladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, EGM İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları'na gönderilen belgede "@MahirZeynalov_ isimli hesaptan atılan ‘tweetler' sebebiyle sınır dışı edildiği" yazıyor. Gazetecinin, Türkiye'ye giriş yasağı konulduğunun da altı çiziliyor.

Öte yandan Mahir Zeynalov da twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da ortaya atılan iddiaları şu ifadelerle çürüttü:

Türkiye'den kovulmamda benim amatörce sayabildiğim 7 yasa çiğnenmiş. Hukukçular daha fazla bulur belki.

“Çalışma izni yok” argümanı da çürük. Çalışma Bakanlığı yabancı basın mensuplarını çalışma izninden muaf tutuyor. Yasa öğrenip iftira atın.

Eşim Türkiye vatandaşıdır. Bu durum bana oturma, çalışma izni verir. Bir müddet sonra da vatandaşlık alabiliyorsun. Nasıl kaçak olabilirim?

İkamet tezkeremin süresini en son 10 Mart'a kadar uzattım. Bakanlığın bir önceki ikamet süresini referans alıp sınırdışı kararı bir skandal.

Sadece beni değil, Türkiye vatandaşı olan eşimi de sürgün ediyorsunuz. Bu bir utanç vesikasıdır.

Türkiye'den sınırdışı edilen Today’s Zaman’ın muhabiri ve blog yazarı, Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeynalov için, Erdoğan'ı eleştiren tweetleri sebebiyle sınır dışı etme kararı alındığı öne sürülmüştü. Gerekçe olarak, Zeynalov’un “Türk savcılar, polise El Kaide bağlantılı kişileri tutuklama emri verdi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın atadığı polis şefleri buna uymadı.” tweetinin gösterildiği iddia edilmişti.