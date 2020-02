Erdoğan'ın NYT yazısını yorumlayan ‘siyasi analist', FETÖ'cü polisleri savunmuş

Demirören Haber Ajansı (DHA), siyasi analist Serdar Sement'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesine ilişkin görüşlerine yer verdiği haberi abonelerine servis etti. Erdoğan'ın New York Times’ta (NYT) çıkan yazısını yorumlayan ‘siyasi analist’ Serdar Sement’in geçmişte Gülen Cemaati’nin medya organlarından Samanyolu Haber kanalında yorumlar yaptığı ve cemaatçi polisleri savunduğu ortaya çıktı.

DHA'da, ‘siyasi analist’ olarak tanıtılan Serdar Sement’in yorumları, başta Hürriyet ve Milliyet gazeteleri olmak üzere birçok yandaş gazetenin internet sitesinde manşetlerde yer aldı.

‘Paralelci dediğiniz polisler!..’

BirGün'de yer alan habere göre, görüşleri manşetlere taşınan Sement, geçmişte Gülen Cemaati’nin medya organlarından Samanyolu Haber kanalında sabahları programlara katılarak gündemi değerlendirmiş. Sement, AKP ile Cemaat’in arasının açıldığı ve Cemaat’e mensup polislerin suçlandığı dönemde polisleri savunmuş.

Sement, o dönem Başbakan olan Erdoğan’ın Güneydoğu’daki Cemaat’çi polisler aleyhine kullandığı ifadelere şöyle tepki göstermiş: “Başbakan geçen ay bir laf söyledi. Ben çok üzüldüm. Dedi ki, başdanışmanıyla büyük bir hata yaptık bu paralel operasyonlarında bu polisleri Güneydoğu'ya sürdük ve orada bizi mayınladılar tahrip ettiler. Şimdi bir Başbakan bu hatayı yapmamalı. Bir Başbakan 2011-2015 kesintisiz. Şimdi beni konuşturmasınlar. Ben sahaya gidip bakıyorum. Ayrıca ben o sahaya gidip baktığımda adı paralelci olan o polislere negatif bakarak gittim. Yalan söyleyecek halim yok. Askerler içeri gititiği için ben onlara kızgındım. Bu kadar basit. Ama sahada şunu gördüm. Asker bile PKK'ya sırtını döndüğünde sizin cemaatçi dediğiniz polisler sahada tek çalışan polislerdi. Bunu gözlerimle gördüm. Bunu samimi söylüyorum.” Sement ayrıca, yine Cemaat’in yayın organlarından olan Bugün TV’ye kayyum atanmasına da tepki göstermiş.