'Siyasi analist' Sement: Erdoğan'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsar

Demirören Haber Ajansı (DHA), siyasi analist Serdar Sement'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesine ilişkin görüşlerine yer verdiği haberi abonelerine servis etti. Sement, Erdoğan'ın New York Times'taki makalesi için 'özenle hazırlanmış' tanımlaması yaparak, Amerikan yönetimine karşı, Amerikalı yatırımcının tepki vereceğini ve borsanın önümüzdeki hafta hızla düşeceğini iddia etti. Pentagon'un ise iş dünyasında bütün hesapları altüst edecek bu gelişme karşısında 'gereğini yapmakta ' tereddüt etmeyeceğini savundu.

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"Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir"

Batı ittifakı için Türkiye'yi kaybetmenin savunma harcamaları açısından maliyetinin iki ekonomiyi de derinden etkileme potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sement, "Makalede belirtildiği gibi Türkiye'nin başka dostlar bulması demek Amerika'nın savunma harcamalarını en az iki katına, Avrupa'nın da beş katına çıkartması demektir. Bu durumun gerçekleşme ihtimali bile Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir" dedi.

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"Amerikan borsaları hızla düşmeye başlar"

Amerika'nın elindeki kozları büyük oranda kullandığı halde arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını kaydeden Serdar Sement, "Erdoğan'ın NYT'deki makalesi hem zamanlama hem ifade tekniği hem de kullanılan mecra açısından özenle hazırlanmış. Amerika'nın gerçek bir dostu olan Türk halkının Trump yönetiminin akılsızca uygulamalarına karşı Amerikan halkını ve yatırımcıları uyarı niteliğinde. Eğer Amerikan yönetimi buna dostluğun gereğini yapmazsa ilk tepkiyi Amerikalı yatırımcı verir ve Amerikan borsaları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızla düşmeye başlar" şeklinde konuştu. Amerika için bir diğer alternatifin de Trump yönetiminin bu çılgınlıklarını sona erdirecek bir tedbir almak olduğunu dile getiren Sement, "Pentagon ve iş dünyası bütün hesapları altüst edecek bu durum karşısında gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir" diye konuştu.



