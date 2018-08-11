Erdoğan'ın New York Times makalesinde hata; gazete düzeltme yayımladı

New York Times'a bir makale yazarak ABD-Türkiye ilişkisini ve son günlerde yaşananları değerlendiren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makalesinde bir hata olduğu ortaya çıktı. Makalenin yayınlanan ilk halinde ve Türk medyasında yayınlanan Türkçe tercümesinde ABD'nin füze krizinin tepe noktaya vardığı dönemde, gerilimi “Türkiye'ye Jüpiter füzesi yerleştirerek” dağıttığı bilgisi yer aldı. New York Times yazı işleri makale yayınlandıktan sonra, "Küba füze krizinde Türkiye’nin böyle bir hamle yaptığı gerçeği yansıtmıyordur" diyerek düzeltme yayımladı.

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Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Erdoğan imzasıyla yayınlanan makalede tarihi bir hata yer aldı. Erdoğan, tarihte ABD'nin ihtiyacı olduğu dönemlerde Türkiye'nin yardımına koştuğunu anlatırken, iki tarihi olayı örnek gösterdi; Kore Savaşı ile, 1962 yılındaki Rusya-ABD Küba füzeleri krizi. Erdoğan'ın makalesindeki hata da Küba füzeleri krizi örneğinde geldi.

Küba Krizi'ndeki füze detayı Erdoğan'ın aktarımının tam tersi

Makalenin yayınlanan ilk halinde ve Türk medyasında yayınlanan Türkçe tercümesinde ABD'nin füze krizinin tepe noktaya vardığı dönemde, gerilimi “Türkiye'ye Jüpiter füzesi yerleştirerek” dağıttığı bilgisi yer aldı. Oysa Küba füzeleri krizinde tam tersi yaşanmıştı. ABD, Jüpiter füzelerini Türk topraklarına Küba Füzeleri krizi çıkmadan önce yerleştirmişti. Küba füzeleri krizinin çıkmasının ardından ise, ABD'deki Başkan Kennedy yönetimi, SSCB ile varılan uzlaşma çerçevesinde, Sovyetlerin Küba'daki füzeleri çekmeleri karşılığında, ABD de Türkiye'deki Jüpiter füzelerini geri çekmişti.

New York Times'tan düzeltme

Nitekim, bir süre sonra Erdoğan'ın makalesinin ilgili paragrafı bu hatayı düzeltecek şekilde yeniden yazıldı.

Gazetenin, makalenin internet üzerinde yayınlanmasının ardından geçtiği düzeltme metni şöyle;

“Bu makalenin önceki versiyonunda Türkiye'ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesine ilişkin detaylar yanlış verilmiştir” denildi. New York Times 'ın makalenin altına koyduğu düzeltme notunda, “Makalenin önceki versiyonunda Türkiye’deki Jüpiter füzeleri ile hatalı detaylar verilmiştir. 1962’de Kennedy yönetimi, İtalya ve Türkiye’deki Jüpiter füzelerini çekerek, Küba’daki Sovyetler füzelerinin kaldırılmasını müzakere etmişlerdir. Küba füze krizinde Türkiye’nin böyle bir hamle yaptığı gerçeği yansıtmıyordur.”