Erdoğan'ın Libya planına Obama'den destek geldi

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Hillary Clinton'a ilettiği ve Erdoğan'ın da mart ayındaki telefon görüşmesinde ABD Başkanı Barack Obama'ya anlattığı Libya planına ABD yönetiminden de destek var.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ana hatlarını açıkladığı Libya yol haritası, Türkiye'nin daha önce ABD ile birlikte şekillendirdiği Libya kağıdına dayanıyor. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Hillary Clinton'a ilettiği ve Erdoğan'ın da mart ayındaki telefon görüşmesinde ABD Başkanı Barack Obama'ya anlattığı harita, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesini, Bingazi ve Trablus'ta iki farklı yapının oluşmasını öngörüyor. Yol haritasında, ateşkesten, NATO'nun hangi koşullar altında çekileceğine kadar Libya için planlama yer alıyor. Mimarlığını Türkiye'nin yaptığı yol haritasını Obama da desteklediğini Başbakan Erdoğan'a telefonda iletti. Clinton da önceki gün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine oldukça benzer ifadeler kullandı. Şimdi Türkiye önce batıdaki müttefikleri ile paylaştığı yol haritasını Doğu ile de paylaşacak. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Pazar günü Mısır'a gidecek ve Arap Ligi Genel Sekreteri Amr Musa'dan destek isteyecek. Ardından da Türkiye'nin önerisiyle Katar'da önümüzdeki hafta yapılacak olan Libya Temas Grubu toplantısında Türkiye'nin planı Libyalı muhalifler ile paylaşılacak.





'AFGANİSTAN'A DÖNÜŞMESİN'



Libya'da aşamalı geçişi öngören Türkiye'nin nihai hedefinde, "Libya'nın Afganistan'a dönüşmemesi", NATO'nun Libya'dan kısa sürede çıkması için atılacak adımlar yer alıyor. Türkiye'nin yol haritasındaki diğer bir öncelik de Libya'nın bölünmemesi. Yol haritasıyla Ankara, Trablus ve Bingazi arasında bölünmeyi önlemek istiyor. Hedef, Kaddafi yanlılarıyla muhalifler arasında demokrasi yoluyla uzlaşma sağlanması. Bu da aşiretlerin egemen olduğu Libya'da ağalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu planın uygulanabilmesi için Erdoğan'ın açıklamasının satır aralarında ise tüm taraflara şu mesajlar yer aldı:



KADDAFİ'YE: Artık git. Yönetimi halkının istediğine bırak.



BİNGAZİ'YE: Trablus'tan vazgeçmemizi beklemeyin, önce birlik olun. Dolduruşa gelmeyin. Muhaliflerin kendi içerisinde birlik oluşturması Libya'nın dönüşümü için önemli ancak var olan gücünüzle Trablus'u ele geçirmeniz imkansız.



TRABLUS'A: Kaddafi'nin çevresinde ölüm korkusuyla bir araya gelen halkın endişe etmesine gerek yok. Kaddafi'nin sizleri kesmesine ya da öldürmesine izin vermeyiz.



ULUSLARARASI TOPLUMA: Libya için hedefinizi belirleyin. Muhaliflerin de örgütlenmeye ihtiyacı var. Kaddafi gittiğinde bile Trablus, Bingazi'nin emri altına girmez. Libya halkının bütününü gözetin.



TÜRKİYE ALEYHTARLARINA: Başta Fransa olmak üzere, Bingazi'de Türkiye aleyhtarlığını kışkırtmanız size fayda sağlamaz. Türkiye, yardımlarına devam edecek. Libya'da sivilleri vuranlar, muhaliflerin hataları nedeniyle koalisyon uçakları.











