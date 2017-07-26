Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er'den Türkiye gazetesine: FETÖ adına operasyon çekiyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er Türkiye gazetesinin bugünkü (26 Temmuz 2017) manşetine tepki gösterdi. "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" denen manşetiyle yayımlanan gazete için Er, "İhlas Grubu'na dikkat; operasyon çocuklarını bünyede topladılar. 'FETÖ' adına operasyon çekiyorlar" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesinde Nuri Elibol'un imzasıyla yayımlanan haberde "15 Temmuz ve öncesinde olup bitenleri sorguladığımızda, büyük bir sistem zaafının olduğu gözleniyor" görüşü dile getiriliyordu. Haberin devamında şunlar kaydediliyordu:

"FETÖ’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler: 'FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını

engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.'

Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır."

Cengiz Er kimdir?

1984 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na giren Cengiz Er, Ankara'da üniversiteyi bitirdikten sonra stajyer olarak TRT'de gazetecilik mesleğine başladı. Dokuz sene boyunca, Kanal 7'de çalışan Cengiz Er; editörlükten, haber müdürlüğüne kadar birçok görevde yer aldı.

Cengiz Er mesleki deneyimini ve Kanal 7 günlerini bir röportajında şöyle anlatmıştı:

"1994'te Kanal 7'ye girdim. Nabi Avcı (şu anda Kültür ve Turizm Bakanı) başbakanın eski danışmanıydı. Onunla Ankara'dan tanışıyordum. Kanal 7'nin kurucularından ve işk Genel Yayın Yönetmeniydi. 1994 Temmuzu'nda, Reşitpaşa Emirgan'da bir villadan yayına başladık. Kanal 7'de muhabir olarak başladım Televizyon muhabirliğine. Siyaset ve Polis-adliye muhabiri olarak çalıştım.

"Bir İstanbul kanalıydı ilk başta. Her şeye koşturuyorduk. Üç-dört sene sonra, elimiz kalem tutuyor diye sahadan beni masaya çektiler. İstihbarat şefliği, editörlük derken, haber müdürlüğüne terfi ettim. Yöneticiliğe çok erken geçtim. İçimde uktedir. Keşke arazide biraz daha kalsaydım. Gazi olayları, Ümraniye olayları, Civangate skandalı. Tayyip Bey'in İBB Başkanlığı dönemi, cezaevi günleri, 28 Şubat fırtınası... Tayyip Bey'in cezaevine girdiği günlerde, ben Kanal 7'de haber müdürüydüm."

Cengiz Er, Kanal 7 'macera'sının ardından 2 yıl kadar Star TV'de haber koordinatörlüğü yaptı. Daha sonra Kanal 24'ün kurucu genel koordinatörlüğü görevini üstlendi. Genel Yayın Yönetmeni ve Star Medya Grubu İcra Kurulu üyesi oldu.

Er, 2011 yılından itibaren de Turkuvaz Medya Grubu'nun haber kanalı, A Haber'in kurucu genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. 2013 yılının sonlarına doğru da aHaber'den ayrıldı. Cengiz Er, aHaber'den ayrılmasının ardından internet sitesi SuperHaber'i kurdu. Er, gazetecilik faaliyetlerine burada devam ediyor.