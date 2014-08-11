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Erdoğan'ın planı; Gül Köşk'ten inmeden AKP kongresini toplayıp yeni genel başkanı seçmek

Koşk'teki devir teslim töreninden önce AKP kongresini toplaması beklenen Erdoğan'ın planının, Gül'ün önünü kesmeye yönelik olduğu savunuluyor

11 Ağustos 2014 02:37

Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın seçtiği ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmasının ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırdı. Pazartesi günü de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıya çağıran Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevini devralmadan önce AKP kongresini olağanüstü toplantıya çağırarak, yeni AKP Genel Başkanı’nı ve Başbakan’ı belirlemeyi planlıyor. Erdoğan’ın, olağanüstü AKP kongresini sonbahara bırakmayarak Çankaya’ya çıkmadan önce yapma düşüncesi, Köşk’ten inecek Abdullah Gül’ün partide kazanabileceği etkiye karşı bir plan olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bu planı gerçekleştirirse, Köşk’e çıkınca atanacak Başbakan ile kongrede seçilecek AKP Genel Başkanı’nın ayrı kişiler olması ihtimalini de ortadan kaldıracak. AKP içinde bu ihtimalin tartışmalara yol açması bekleniyor. 

Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın açıkladığı bilgilere göre, AKP kurmayları, bu toplantılarda olağanüstü kongrenin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin sona ereceği 28 Ağustos’tan önce mi, yoksa sonra mı yapılacağına da karar verecek.   

Kongrenin 28 Ağustos’tan önce yapılmasının öncelikli etkisi Gül’ün görev süresi sonlanmadığı için kongreye katılamaması olacak. Bu ihtimal “Gül’e by-pass” olarak da nitelendirilirken Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, AKP’nin önünde iki formül olduğunu yazdı.

 

Selvi: 24 Ağustos’ta genel başkan seçilecek

 

Selvi, zamanlamanın bilinmediğini not düşerek formülleri şöyle açıkladı:

“Eğer önce Genel Başkan seçilip, bu kişinin Başbakanlık görevini üstlenmesi kararı alınırsa, önce kongre sonra hükümet süreci işleyecek. Yok eğer önce Başbakan belirlenip, Başbakan'ın kongrede Genel Başkan seçilmesi tercih edilirse, o zaman önce hükümet, sonra kongre takvimi işleyecek.”

AKP’nin yönetici kadrolarına yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, kulis izlenimlerinden yola çıkarak, “Erdoğan’ın 28 Ağustos'ta Çankaya'da devir teslim yapmadan önce 24 Ağustos Pazar günü olağanüstü kongreyi toplayacağını” yazdı.

Selvi’ye göre, “AKP içinde önce genel başkan sonra başbakan belirlenecek.”

 

Erdoğan: Olağanüstü kongrede…

 

Tayyip Erdoğan, Köşk seçimlerinden önce 8 Ağustos’ta ATV ve A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamada kendi pozisyonuna dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Güçlü bir genel başkan, başbakanlığı elinde bulunduran bir genel başkandır. Haftalık grup toplantılarını televizyon izleyecek biriyle bu iş yürümez. Ben inanıyorum ki olağanüstü kongrede partimin büyük kongre delegeleri bu hassasiyetleri göz ardı etmeyecektir.”

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