Gül, Cumhurbaşkanı olarak son oyunu yeni cumhurbaşkanı için verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül Ankara Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı. Gül, son kez Cumhurbaşkanı olarak oy kullandığını hatırlatarak, “Bütün arzum görüşüm ve tavsiyem cumhurbaşkanı olarak artık Türkiye'nin yarından itibaren gerçek gündemine dönmesi, demokrasi ve hukuk yolunda kendisini güçlendirerek yoluna devam etmesidir” dedi.

Ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Gül şu açıklamayı yaptı:

"Değerli basın mensupları TBMM'nin seçtiği son cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanı sıfatıyla son kez oyumuzu kullandık.

Hatırlayacaksınız 7 sene önce cumhurbaşkanlığı seçilme sürecimde yaşanan demokrasiye ve hukuka aykırı olaylar söz konusu olunca o zaman bir anayasa değişikliği yapma mecburiyeti hissetmiştik. Artık bundan sonra halk oyuyla seçilsin kararına varmıştık. Daha sonraki referandumla halk tarafından bunun da böyle olması arzusu gösterilince değişiklikler gerçekleştirildi.

Türkiye halk oylamasını cumhurbaşkanını seçecek. Bunu Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bütün arzum, görüşüm ve tavsiyem cumhurbaşkanı olarak artık Türkiye'nin yarından itibaren gerçek gündemine dönmesi, demokrasi ve hukuk yolunda kendisini güçlendirerek yoluna devam etmesidir.

Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum, bütün vatandaşlarıma da muhabbetlerimi sunuyorum."