ABD'de, Erdoğan'ın korumalarından protestoculara sert müdahale

4. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brookings Enstitü'de yapacağı konuşma öncesi protesto edildi. Erdoğan'ın korumaları, protestoculara tekme ve yumruklarla müdahale etti. Enstütiye giremeyen gazeteci Amberin Zaman, Erdoğan'ın korumalarından birisinin kendisine 'kaltak' dediğini iddia etti.

Yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörü Orhan Karakurt'un yabancı bir gazeteciye, "Ne çekiyorsun lan şerefsiz, köpeksin köpek!" diyerek hakaret etti.

Zaman'ın paylaştığı mesaj şöyle:

İMC TV'de Banu Güven'in canlı yayınına katılan Zaman olayları şöyle anlattı:

"Protestoculara doğru yöneldiler ama Amerikalı polisler onları uzaklaştırdılar. Kapının tam girişine geldim, Adem Yavuz Arslan’ı tartakladıklarını gördüm, Emre Uslu’ya ağır hakaretlerde bulundular. Orada dururken koruma ne bakıyorsun diye yanıma geldi, işimi yapıyorum dedim. “PKK’lı kaltak” dedi ve tehditlerde bulundu bana. Beynim dondu."

Yapılan müdahale, gazeteci İlhan Tanır tarafından böyle görüntülendi:

Here: Erdoğan's bodyguards come at journalist Amberin Zaman in front of Brookings. pic.twitter.com/QCX7LCu8q4