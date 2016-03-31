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Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan ile Obama görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Obama ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşmesi bekleniyor" denilmişti

31 Mart 2016 20:21

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bildiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam Beyaz Saray'da düzenlenecek yemeğin ardından ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik Washington ziyareti sırasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile beklenen görüşmesi, kaldığı otelde gerçekleşti. Erdoğan’ın nükleer zirve sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile yapması düşünülen ayaküstü (pull aside) toplantı Beyaz Saray’a alınırken; bir Türk yetkili, ABD’nin PKK’yı terör listesinden çıkarmayacağını umduklarını söyledi.

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