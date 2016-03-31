Erdoğan, Amanpour'a konuştu: Batı daha cihadın ne anlama geldiğini anlayabilmiş değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok Avrupa ülkesinin "terör tehdidinin" önemini kavrayamadığını ve "terörle yeterince mücadele etmediğini" söyledi. "Belçika'nın ve Hollanda'nın cihadi bir eylem olup olmadığı noktasında öncelikle cihad nedir bunu bilmesi lazım" diyen Erdoğan, "Batı daha cihadın ne anlama geldiğini anlayabilmiş değil" ifadesini kullandı.

Nükleer Güvenlik Zirvesi için gittiği ABD'de CNN televizyonunun sunucusu Christiane Amanpour'a özel bir mülakat veren Erdoğan, Avrupalı ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Çok sayıda cihatçının Avrupa ülkelerinden Suriye'ye gittiğini hatırlatan Erdoğan, Brüksel saldırılarılarını düzenleyen eylemcilerden Brahim el-Bakraoui ile ilgili olarak da benzer bir ihmalin söz konusu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Batılı ülkeler bizi yalnız bıraktı. İstihbarat paylaşımı konusunda beklentilerimiz karşılanmadı" dedi.

Türkiye'nin IŞİD'le mücadele konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, aynı kararlılığı Batılı ülkelerden de beklediklerini kaydetti.

Erdoğan’ın Amanpour’a verdiği mülakatın tamamı, bugün TSİ ile 19:00’da CNN'de yayımlanacak.

ABD'deki yatırımcılara davet

Dün akşam ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşen ve bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan daha sonra Andrew Mellon Auditorium'da düzenlenen DEİK-Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan şirketlerinden Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarını istedi.

"Türkiye, yatırımcıların aradığı özelliklere fazlasıyla sahip, güçlü ve istikrarlı bir ülkedir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ülkemize yatırım yapıp da pişman olan, hukuka aykırı uygulamalara maruz kalan, kazandığı parayı istediği gibi tasarruf etmekte zorlanan hiçbir iş adamı yoktur veyahut parası Türkiye'de kalan yoktur."

Cumhurbaşkanı bugün St. Regis Oteli'nde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı kabul edecek ve bazı ikili görüşmeler ile kabuller gerçekleştirilecek.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'da devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.