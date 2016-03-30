Erdoğan'ın korumaları protestoculara bağırarak 'müdahale' etti

4. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada bir grup Türk vatandaşı tarafından protesto edildi. Korumaları Erdoğan'ın aleyhine slogan atan eylemcilerin seslerini bastırmak için hep bir ağızdan bağırmaya başladı.

AKP, PKK ve Gülen cemaati karşıtı eylemleriyle tanınan Expose grubu üyeleri Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ı kalacağı otelin önünde protesto etti. Erdoğan’ın korumaları eylemcileri iterek müdahalede bulunmaya çalıştı. Daha sonra korumalar ve eylemciler arasında sözlü arbede yaşandı. Eylemciler, korumaların kendilerini Türkiye’ye döndüklerinde bunların hesabını sormakla tehdit ettiğini söyledi. Olay esnasında müdahalede bulunmayan ABD polisi daha sonra eylemcileri koruma altına aldı. Ayrıca Erdoğan'ın korumalarından bazıları gazetecilere sözlü tacizde bulundu, ağır küfürler etti.



‘IŞİDsever Erdoğan’ pankartı açan eylemciler Erdoğan otelden çıktığı esnada ‘Faşist Erdoğan’, ‘Diktatör’, ‘Katil Erdoğan’, ‘Hırsız Erdoğan’, ‘Terörist Erdoğan’ ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde slogan attı.

AKP taraftarı bir grup da Erdoğan’a destek vermek için karşı eylem düzenledi. İki grup arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.



Erdoğan’ın ABD ziyareti beş gün sürecek. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la görüşmesi beklenen Erdoğan, perşembe akşamı Başkan Obama’nın zirveye

katılan liderlere verdiği yemeğe katılacak. Burada ikili görüşmelerde bulunacak olan Erdoğan cumartesi günü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Maryland eyaletinde yaptırdığı caminin açılışını yaptıktan sonra Türkiye’ye dönecek.



Expose grubu Facebook hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ı ABD ziyareti boyunca takip ederek protesto edeceklerini duyurdu.