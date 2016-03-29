Beyaz Saray: Obama ve Erdoğan arasında görüşme gerçekleşmesi bekleniyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında resmi olmayan bir görüşmenin beklendiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bu hafta Washington'da resmi olmayan bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor" denildi.

Sputnik'in haberine göre, Wall Street Journal gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Obama’nın Erdoğan’la özel bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la görüşeceğini aktarmıştı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde yapımı tamamlanan caminin açılışı için Obama’ya davet gönderdiği ancak davetin reddedildiğini de iddia etmişti.

Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada da Erdoğan ve Başkan Yardımcısı’nın, Washington’daki nükleer zirve sırasında bir araya geleceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD'ye uçmadan önce yaptığı açıklamada Obama'yla görüşeceğini söyledi. Beyaz Saray da Obama ile Erdoğan’ın zirve esnasında resmi olmayan bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.