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Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da

Erdoğan ABD'de Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılacak

30 Mart 2016 11:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere, TSİ 23:40'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenki Washington'a geldi. Erdoğan'ı Andrews Hava Üssü'nde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD seyahatinde eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da eşlik etti.

 

Coşkuyla karşılandı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden, konaklayacağı St. Regis Oteli'ne geçti. Erdoğan St. Regis Oteli'ne geldiğinde ABD'deki Türkler tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, otele girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki programının başladığını belirtti.

Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılacağını anımsatan Erdoğan, Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışını yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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