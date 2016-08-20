Erdoğan'ın koruma sistemine Amerikan başkanı modeli

TSK içindeki cuntacı grup tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilk kez dün İstanbul'da cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için çift makam araçlı önlem bir süredir uygulandı. Konvoy içinde 2 makam aracı koruma araçlarının arasında ilerledi. ABD başkanlarının uyguladığı bu yöntem bir süredir Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü tarafından da uygulanıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Altunizade'de bulunan Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı camide namaz kılarken dışarıda konvoy düzeni alındı. Arka arkaya park eden 2 makam aracı hemen dikkat çekti. İkisinin de plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu vardı. İkisinde de Türk Bayrağıyla beraber Cumhurbaşkanlığı forsu asılıydı.

Amerikan Başkanları da uyguluyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez İstanbul'da Cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çift makam araçlı önlem bir süredir uygulandı. Tarabya Köşkü önüne basın mensuplarının girişine izin verilmediği için Erdoğan'ın konvoyu takip edilemedi. Konvoy içinde 2 makam aracı koruma araçlarının arasında ilerliyor. ABD Başkanlarının uyguladığı bu yöntem bir süredir Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü tarafından da uygulandı.

Kobra tur attı, keskin nişancılar çatılarda dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bulunduğu sırada polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polise ait zırhlı kobra aracı cami etrafında sürekli tur attı. Özel harekat polisleri de sabit nöbet tutmak yerine çatılarda dolaşarak görev yaptı.

Topbaş da oradaydı

Cuma namazının ardından camide bir vatandaşın cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la birlikte, Topbaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camiden uğurlayan isimler arasında yer aldı. Hasan Kaçan ve Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Erdoğan'ı yolcu eden isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 makam aracı arasında camları açık renkli olana binerken son anda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı çağırıp, kulağına bir şeyler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıldıktan sonra makam aracına geçen İBB Başkanı Topbaş gazetecilerin soru sormak istemesi üzerine teşekkür ederek aceleyle arabasına bindi.

Tarabya Köşkü'ne geçti, Venezuela heyeti kabul edecek

Yeniden Tarabya Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada saat 15.30'da Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Eloina Rodrigez Gomez ile Petrol ve Madencilik Bakanı Eulogio Del Pino'yu kabul edecek.