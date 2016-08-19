Damadı FETÖ’den gözaltına alınan Topbaş, Erdoğan’la mezar ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı öncesi sürpriz bir şekilde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında öldürülen AKP'nin reklamcısı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan burada 15 dakika kalarak hepsi için tek tek dua okudu. Erdoğan'a, damadı FETÖ operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, ve AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.45’te Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Erdoğan burada babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’ın kabirlerini ziyaret edip dua okudu. Burada yaklaşık 15 dakika kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cuma namazını kılmak için Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara İlahiyat Camii’ne geçti.

Cuma namazının ardından cami çıkışında sinema oyuncusu Hasan Kaçan ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aralarında bulunduğu vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.