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Politika

ERDOĞAN'IN KONVOYUNA HOPA'DA TAŞLI SALDIRI HOPA (A.A)

31 Mayıs 2011 18:30

-ERDOĞAN'IN KONVOYUNA HOPA'DA TAŞLI SALDIRI HOPA (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna taşlı saldırı gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan, AK Parti mitinginin ardından AK Parti seçim otobüsü ile helikopter pistinin bulunduğu bölgeye hareket etti. Bu esnada, seyir halinde olan konvoya bazı kişiler tarafından taş atıldı. Güvenlik güçleri olayları önlemek için havaya uyarı ateşi açarken, Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralandı. Koruma polisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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