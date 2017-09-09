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Politika

Erdoğan'ın Kazakistan heyetinde iki MHP'li yer aldı

Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı

09 Eylül 2017 14:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulunması dikkat çekti.

Hürriyet'in haberine göre; Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Erdoğan ve Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Erdoğan ve Nazarbayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi. İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa görüşmeye geçildi.

 

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