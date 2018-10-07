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Politika

Erdoğan'ın “Kayyım atarız” sözlerine HDP'den ilk tepki

HDP'li Taşdemir: Bu, AKP'nin yenilgisinin itirafıdır

07 Ekim 2018 23:42

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HDP Kadın Meclis Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden kayyım atarız” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair sözlerini paylaşan Taşdemir, “Halk HDP'yi desteklemiyor yalanı  tutmayınca bu seferde tehdit ve şantajla yıldırmaya çalışıyorlar. Bu AKP’nin yenilgisinin itirafıdır” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden kayyım atarız

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan  674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyım atanma yetkisi verilmişti. Bu yetkiye dayanarak 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yerel yönetimde bulunduğu 102 belediyeden 94'üne kayyım atandı. 93 belediye başkanı ve 81 belediye encümeni tutuklanmış; 2 bini aşkın kişi atanan kayyımlar tarafından işten çıkarılmıştı.

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