Erdoğan'ın “Kayyım atarız” sözlerine HDP'den ilk tepki

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HDP Kadın Meclis Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden kayyım atarız” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair sözlerini paylaşan Taşdemir, “Halk HDP'yi desteklemiyor yalanı tutmayınca bu seferde tehdit ve şantajla yıldırmaya çalışıyorlar. Bu AKP’nin yenilgisinin itirafıdır” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden kayyım atarız

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyım atanma yetkisi verilmişti. Bu yetkiye dayanarak 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yerel yönetimde bulunduğu 102 belediyeden 94'üne kayyım atandı. 93 belediye başkanı ve 81 belediye encümeni tutuklanmış; 2 bini aşkın kişi atanan kayyımlar tarafından işten çıkarılmıştı.