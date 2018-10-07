Erdoğan: Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden kayyım atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyım atanma yetkisi verilmişti.

Bu yetkiye dayanarak 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yerel yönetimde bulunduğu 102 belediyeden 94'üne kayyım atandı. 93 belediye başkanı ve 81 belediye encümeni tutuklandı. 2 bini aşkın kişi atanan kayyımlar tarafından işten çıkarıldı.

Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür. Ankara'daki 149 şehidimiz arasında 4 tane Kızılcahamamlı kardeşimiz var.

Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz.



“Terörü tamamen Türkiye'den çıkaracağız”

Terör sorununu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz.

Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar.



“Tekrar seçilirlerse kayyım atarız”





Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız