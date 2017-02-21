Erdoğan'ın kaldığı oteli basan timdeki Zekeriya Kuzu: Polis ifadeyi önüme koydu, imzaladım; baskı altındaydım!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki koruma polisinin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşması başladı. Timde bulunan askerlerden Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu, yakalandıktan sonra Muğla'da ifadesini baskı altında verdiğini belirterek "Polis ifadeyi önüme koydu, imzaladım; baskı altındaydım" dedi.

Kuzu ifadesinde, "İnsan kurtarmak için 30 yıldır eğitim aldım. Başarılı operasyonlar yaptım. 2006 yılından sonra da yıldızım parladı. Ben devletin çıkarlarını yaşadıklarıyla ispat etmiş bir insanım. Kişisel çıkarları için bazı kişiler hakkımda örgüt elemanı gibi ismimi çıkardı. Ben inançlı bir insanım, ülkücüyüm. Bazı kişilerin 30 Ağustos’ta ordudan atılacakları söyleniyordu. Bu şakaydı sonradan herkes konuşmaya başladı. Şakaydı ciddi oldu. FETÖ üyeliğine gelince 1 dolarla başlayayım. İki oğlum vardır. Birisi benim soyadımı taşıdığı için tutuklandı diğeri de yurtdışında eğitim görüyordu ama bunlar olunca çıkamadı. Benim oğlumun para koleksiyonu vardı. Oğlum bana 1 dolar verdi. O 1 dolar oradan cüzdanımda kaldığını düşünüyorum."

"FETÖ'cü değilim"





İfadesinde 'FETÖ' ile bağlantısı olan kişi ile ilgili de; “Ben bir baba olarak İzmir gibi bir yerde çocuğum uyuşturucuya bulaşmasın gibi kaygılarla, gittiği dershanedeki Arif’le tanıştım. Evlerine gittim ama sadece oğlunu düşünen bir baba olarak yardımcı olabilir diye. Arif’le zaman zaman sohbetler yapardık. Ama sadece baba olarak çocuğum için. İfademdeki risale okumak konusunu da ben kurguladım. Arif ve Yavuz isimli kişiyle de dini sohbetler yapmadım. Arif sadece Fetullah Gülen’in milliyetçi olduğunu söylüyordu. Diğer anlattıklarımı genel kültür ve aklımda kalan kırıntılara göre ben kurguladım. ” bilgisini verdi.

"Bize deliler ekibi derler"

Milliyetçi ve vatanperver birisi olduğunu ileri süren Kuzu, “Ülkü ocaklarında yetiştim. Bunu da ilk defa söylüyorum. 30 yıl boyunca MAK timinde görev yaptım. Benim hayatım insan kurtarmaktır. Bizler için deliler ekibi derler. Biz vatanseveriz, bayrak için ölürüz. MAK timi bayrak için canını verir. Bizlere ‘Deliler ekibi’ derler” sözünün ardından Gökhan Şahin Sönmezateş ayağa kalkarak "Ben deliler ekibinden değilim" diye bağırdı.

Sanığın bu ifadelerinin ardından mahkeme başkanının, ifadesini avukat huzurunda verdiğini hatırlatması üzerine Kuzu, "Verdiğim bazı isimlere avukatım karşı çıktı. Sorgulamayı yapanlar 'Sorun değil, hallederiz' dediler. Avukatım dışarı çıkınca telefonu gösterip tehdit ettiler. Avukatım görme engelliydi. Böyle bir ortamda ifade verdim. FETÖ'ye üye olduğunu söylediğim 57 subay ve astsubay iddiası doğru değil. Bu kişilerin 40'dan fazlası zaten serbest bırakıldı." diye konuştu.

"Ramazan komutanım hakkını helal etsin"



Bunun üzerine mahkeme Başkanı Kuzu’ya, ‘Taner Berber, Ramazan Elmas, Yakup Özcan gibi 57 kişinin FETÖ’cü olduğunu FETÖ/PDY örgütü üyesi olduklarını söylemişsin. Bu konuda ne diyeceksin’ diye sordu. Kuzu “O isimlerin hepsi uydurmadır. İsimleri söylemem için liste benim elime verildi. Ben de söyledim. Bana zorla yazdırdılar. Bu arada Sayın Başkanım Ramazan Elmas komutanım da ismini verdiğim için bana hakkını helal etsin” dedi. Mahkeme başkanı da ‘Kendi içinizde helalleşin’ dedi.

Üs imamı olduğu yönündeki iddialarla ilgili Kuzu, “Üs astsubayı olduğum için düşmanım çoktu. Çiğli imamı olduğum doğru değil. FETÖ’cü değilim. Hiçbir zaman hiçbir kademesinde bulunmadım. Baskı altında bunları söyledim. İfademdeki 57 kişilik listedeki isimlerin bazılarını ben yazdım bazıları da emniyette bana yazıldı verildi.Avukatım da görme engelliydi. İfademin altında nereye imza atacağı ona gösterildi ve imzaladım" diye konuştu.

Kuzu, Muhsin Yazıcıoğlu kazasına kurtarmak için gitmek istemediği konusunda basında çıkan iddiaların da gerçek olmadığını söyledi.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Sanıkların nakli sırasında bir polis helikopteriyle de havadan güvenlik önlemi alındı. Binanın bahçesine sokulan araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.

Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmanın ilk gününde iki numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanık Şükrü Seymen, mahkeme heyetince dinlenmişti. İki sanık da görev emrini Semih Terzi'den aldıklarını söylemişti.