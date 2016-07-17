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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran iki asker yakalandı; operasyon sürüyor

Ormanlık alanda halen saklanan yaklaşık 18 kişinin aramasına devam edildiği bildirildi

17 Temmuz 2016 19:51

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı Grand Yazıcı Club Turban Oteli'ne saldırı düzenleyen askerlerden 2'si yakalandı, diğerleri için operasyona devam ediliyor.

DHA’nın haberine göre, bugün saat 04.30 sıralarında Marmaris İçmeler mevkiindeki ormanlık alanda, yüz komando, 2 kobra adı verilen zırhlı araç, özel hareket polisi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yakup Özcan ve Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ekrem Bali Grand Yazıcı Club Turban Oteli'ne saldırı düzenlediği şüphesiyle yakalandı. Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirilen 2 zanlı, daha sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ormanlık alanda halen saklanan yaklaşık 18 kişinin aramasına devam edildiği bildirildi.

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