Erdoğan'ın İzmir mitingi iptal edildi

30 Ekim Çarşamba günü İzmir'e gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting iptal edildi. Gerekçe olarak ise, 29 Ekim kutlamaları gösterildi.

Erdoğan, 30 Ekim Çarşamba günü İzmir İktisat Kongresi’nin açılışını yaptıktan sonra Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde hem halka seslenecek, hem de 2 bin 60 yataklı Bayraklı Sağlık Kampüsü’nün aralarında bulunduğu toplu açılış yapıp temel atacaktı.

Başbakan’ın aynı tarihte İzmir’e geleceği ancak miting yapmayacağı bildirildi. İptale, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile hafta için kent merkezinde trafik sıkışıklığı yaratılacak olması gerekçe gösterildi.

Başbakan Erdoğan’ın, miting yerine Aliağa Petkim Tesisleri’ni ziyaret edeceği, iki yıl önce temelini attığı geçen yıl eğitime başlayan Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi’nin resmi açılışını yapacağı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, parti teşkilatıyla akşam yemeğinde bir araya gelip seçim öncesi mesaj verecek ve aynı gün kentten ayrılacak.