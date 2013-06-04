AKP İzmir İl Başkanı: Gösterilerin arkasında faiz lobisi var

AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, Taksim Gezi Parkı gösterilerinin arkasında faiz politikasındaki yeni uygulamalara tepkinin yattığını, göstericilere faiz lobilerinin destek verdiğini öne sürdü. Akay, yarın seçim olsa partisinin yüzde 50 ile iktidara geleceğini iddia etti. Akay, teşkilata moral verdi ve tweet atmayı yasakladı.

Doğan haber Ajansı'ndan Elif Demirci'nin haberine göre, AKP Karabağlar İlçe Başkanlığı'na atanan Erol Körüklü, ilçe yönetim kurulunu düzenlenen toplantıyla açıkladı. Balçova Termal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli ve AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay da katıldı. Denizli ve Akay, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle teşkilattan sabırlı olmalarını istedi.

'Çapulculara İzmir'i teslim etmemek lazım'

AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, eylemlerde ilçe başkanlıklarının yakıldığını hatırlatarak, teşkilattan sabırlı olmasını istedi. Akay, siyasi partilere ve belediyelere büyük görev düştüğünü de vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ben bu filmi daha önce iki defa gördüm. Karşıyaka'da bir kundaklama vakası yaşadık. Artık çığrından çıkan demokratik hak aramaktan ziyade bir çapulcu güruhuna İzmir'i teslim etmemek lazım. Bu güruhu sokağa döken zihniyetin, şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım. Bunu yapanlar veya yaptıranlar yargı önünde hesabını verecektir. Sabır ve sinir katsayımızı zorlamasınlar. Bize yakışan, bir şekilde sabrımızı muhafaza etmek. Kimseyle bir husumetimiz yok. Bunu yapan insanların İzmir'in hoşgörü şehri olmasına, dostluk ve kardeşlik havasını bozmalarına müsaade etmemeliyiz. 13- 14 yaşındaki çocukları okullarından alarak meydanlara götürerek çocukların eline kesici alet vererek demokratik hak aradıklarını zannedenler ve onları değişik yollara saptırmak isteyenlere fırsat verilmemeli. Burada görev siyasi partilere ve belediyelerimize düşer. Bize düşen görev, devlet adamı anlayışımızı, yani bizden beklenen anlayışı muhafaza etmemizdir."

'Yarın seçim olsa yüzde 50'den fazla oy alırız'

Akay, gösterilerin nedeninin ağaç ve çevre duyarlılığından değil faiz politikasından kaynaklandığını, faiz lobilerinin destek verdiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta IMF'ye son taksidimizi ödedik. 14 Mayıs aynı zamanda Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiği tarih. 27 Mayıs onlara göre devrim bize göre demokrasiye vurulan kara lekenin yıldönümüdür. 29 Mayıs'ta İstanbul'da üçüncü boğaz köprüsünün temeli atıldı. Ondan 15 gün önce de üçüncü havalimanının temeli atıldı. Bu güzel olumlu gelişmelerin yanında 28 Şubat'ta gördüğümüz filmleri vizyona koymaya başladılar. Bu Gezi Parkı bahanesiyle başlatılan olayların üç ağacı kesmekten ibaret olmadığını gösteriyor. 28 Şubat'ta Refahyol, Türk ekonomisinde bir devrim yaratmış, havuz sistemini oluşturmuştu. Kamu bankaları birbirlerinin ihtiyacı olduğu zaman havuzdan parayı alacaktı. Bu birilerini rahatsız etti. Türkiye'de 'Demokrasi elden gidiyor' diyen insanların Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne 131 milyar dolar zararları olduğu söyleniyor. Üç tane çok masum ağaç kesme olayıyla başlayan meselenin ardında bunun yattığını, faiz politikasındaki yeni uygulamalar olduğunu görmemiz lazım. Bu ülkede Hükümet vardır, yüzde 50 ile iktidara gelmiştir. Yarın seçim yapılsa yüzde 50'den çok fazla oy alacak iktidar vardır. Haklı da olsa bugün haksız duruma düştükleri eylemleri sonlandırmaları lazım."

'Tweet atmayın'

İl Başkanı Akay, teşkilatta sosyal medya uyarısında da bulunarak, "Karabağlar ilçe teşkilatı taşlanıyor diye tweet atıldı. Araştırdım, saatler önce gerçekleşmiş bir olaymış. Bu, iletişim eksikliğidir. Attığımız tweetlerde insanları tahrik edecek mesajlardan kaçınalım, hatta tweet atmayalım. Gaza getirmeyelim, sakin bir üslupla değerlendirme yapalım" dedi.

'Sabrımızı kimse zorlamasın'

AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, gösteriler sırasındaki yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Çiğli İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, "Bunlara sebep olanların şapkalarını önüne alıp düşünmelerini istiyoruz. Bizim sabrımızı, tahammül sınırımızı kimse zorlamasın" diye konuştu.

Akay, "Karşıyaka'nın ardından Çiğli'ye yapılan bu menfur saldırıları kınıyoruz. Partimize, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baştan beri süreci itidalli bir şekilde sabırla geçirmek istiyoruz. Bizim sabrımızı, tahammül sınırımızı kimse zorlamasın. Türkiye'de herkes hakkını arar ama bunun bir usulü vardır. Bu süreç aklı selim şekilde geçecek ve bunu atlatacağız. Türkiye, bundan daha büyük badireler atlattı. Teşkilatımıza sabrı tavsiye ediyoruz, bunu da geçireceğiz. İzmir'de, son günlerde özellikle yaşanan hadiseler, hepimizi derinden yaralamıştır. Demokratik hak arayışı da çok farklı boyuta gelmiştir. Bunlara sebep olanların şapkalarını önüne alıp düşünmelerini istiyoruz. Bu konularda yargı, teşkilatlarımıza yapılan saldırıların incelemelerini yapacak, bu işe sebebiyet verenlerin, arkasında olanları adalet önüne çıkaracaktır. Bu olaylar, teşkilatlarımızı birbirine bağlıyor. Çalışma gayretinin arttığını gösteriyor. Metanetle bugünleri geçirip teşkilatlarımızın çalışmalarını devam ettirmek istiyoruz. Bunlar İzmirliye yakışacak hareketler değildir. Toplum vicdanı kanamaya başlıyor. Bunlara sebep olanlar düşünsünler daha aklı selim bir şekilde insanları yönlendirsinler veya bu tezgahı bir an evvel sonlandırsınlar" dedi.