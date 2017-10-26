Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanı pazartesi günü açıklama yapacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, görevinden istifasına ilişkin olarak, "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu'nun girişinde bir basın mensubunun "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusuna, "Açıklama var efendim, pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" yanıtını verdi.

Daha önce Uğur'un pazartesi günü görevini bırakacağı öne sürülmüş ancak belediye başkanının danışmanları tarafından iddia yalanlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti.

Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe görevlerinden istifa etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise görevini cumartesi günü bırakacağını açıklamıştı.