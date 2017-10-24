Balıkesir Belediye Başkanı istifa etmeyecek mi; danışmanının açıklaması kafaları karıştırdı!

A Haber, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un pazartesi günü istifa edeceğini iddia etti. Haber üzerine DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı’nın danışmanları, haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye yetkilileri, Başkan Uğur’un da hakkındaki ’pazartesi günü istifa edeceği’ yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Recep Altepe'nin de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe dün istifa ettiğini duyurdu. Gökçek ise cumartesi günü istifa edeceğini söyledi.