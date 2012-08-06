Erdoğan işkenceci Selim Ay'ı böyle savundu: Arkadaşımızı yedirtmeyiz

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı yapılan işkenceci Sedat Selim Ay'ın göreve gelişini değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ay'ın Güneydoğu'da terörün yoğun olduğu dönemlerde başarılı görevler yaptığını söyleyerek 'Terörle mücadele etmiş bir arkadaşımızı yedirmeyiz'' dedi.

Erdoğan, ATV ve Ahaber'de ortak yayımlanan "Gündem Özel" adlı programda gazeteci Star gazetesi yazarları Elif Çakır ve Yusuf Ziya Cömert ile Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir’in sorularını yanıtladı.

'Arkadaşımızı yedirtmeyiz'

Bu arkadaşla ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine içişleri bakanlığından bütün dosyalar ve AİHM kararları önüme geldi. Bu arkadaş suçlu olarak görünmüyor, hakkında mahkumiyet kararı yok. Bu yargısız infazdır. Yargıya gitmiş ve verilen kararlar ortada. Hüküm, delileriyle ortaya konulmadıktan sonra bir insana suçlusun diyemezsiniz. Aradan 14 yıl geçmiş, bu sürede yazı yazmayablar; hele hele Diyarbakır gibi bir ilde görev yapan bu arkadaşımızla ilgili yazmayanlar, İstanbul’a gelince niye rahatsız oldular bunu sormak lazım. Aradan 14 yıl geçiyor ve şimdi ortaya çıkıyor. Dosyaya baktım; ne hüküm var ne de AİHM aleyhinde karar vermiş. Asıl işkence burada başlıyor. Bazı medya grupları, bazı köşe yazarları yazdı diye terörle mücadele etmiş bir arkadaşımızı onlara yedirmeyiz.

Erdoğan szöleriene şöyle devam etti:

''Gerçekten işkenceci olduğuna inandığımız anda orada değil meslekte tutmayız. Çok ilginçtir, ismi geçen bayan terör örgütünün bir mensubu. Ve kendisi pişmanlıktan istifade ediyor... Sonra işkenceyle ortaya çıkyor. Ciddi tezgahlar var burada. Terör örgütü mensubu olan biri ve teröriste karşı benim polis müdürümü yemeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar yedirmeyiz.... ''

Başörtülü belediye başkanı

''Bizim şu anda belediye meclislerinde bu tür arkadaşlarımız var. O günün şartları içerisinde müracaat eden arkadaşların değerlerini ele alır ve ona göre sonuca varırız. ''