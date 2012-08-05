Başbakan Erdoğan: Köşk'e çıkarsam AKP'de hiçbir sıkıntı olmaz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına aday olursa AKP’de herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına değinerek, ‘’Cumhurbaşkanı partili biri olursa, parti onun arkasında olur’’ dedi. Başbakan, Gül'ün basın müşavirinin cumhurbaşkanının görev süresine dair yaptığı açıklamalara ise ''Basın müşaviri arkadaşımızın böyle bir şeye girmesi haddine değildir.'' eleştirisyle karşılık verdi.

Erdoğan, ATV ve Ahaber'de ortak yayımlanan "Gündem Özel" adlı programda gazeteci Star gazetesi yazarları Elif Çakır ve Yusuf Ziya Cömert ile Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir’in sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı iddiaları

‘’Bu konuyla ilgili olarak, şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki yılı aşkın bir zaman var. Tabi Türkiye olarak bizim de çok işimiz var. Biz 2014 hedeflerini belirliyoruz, diğer taraftan 2015-2023 bunu da belirliyoruz. Bu olayın gündeme bu şekilde düşmesi bizi üzmüştür. Bizim sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki mesafeyi kimse açamaz, kimsenin haddine değildir.’’

‘Basın müşavirinin haddi değil’

Basın müşaviri arkadaşımızın böyle bir şeyi girmesi haddine değildir. Cumhurbaşkanımızla aramızdaki şeyi biz kendimiz hallederiz. Biz fiili, hukuki durumları birlikte yaşadık. Kimse bizden bunun yeniden ispatını beklemesin. Biz bu iki yıllık süreçte bununla uğraşacak değiliz.

Henüz 2 yılı aşkın süre var. Bizim yapılacak daha çok işimiz var.

Cumhurbaşkanıyla aramızda farklı bir ilişki var. Kendisi Başbakan iken ben milletvekili seçildim. Ardından başbakanlığı bana vermesi, daha sonra Cumhurbaşkanı olması... Aramızdaki mesafeyi kimse açamaz. Buradan kimseye ekmek çıkmaz.

Muhalefetle arkadaşlarım görüşecek, eğer karar verilirse Eylül Ekim gibi seçimi erkene alabiliriz.

‘Cumhurbaşkanı partili olursa daha iyi olur’

''Şu anda hazırlanmış metinlerimiz var. Tabi katılan 4 siyasi partinin nereye kadar uzlaşabilecekler bunu da göreceğiz. 4 partinin 4'ünün de anlaşması bizim hedefimizdir. Ülkem demokrasiyi enine boyuna tartışmalıdır. Başkanlık sistemi demokrasi dışı bir sistem değildir. Bunlardan korkmayalım kaçmayalım. Koalisyonlarda istikrar yok batı bedelini ödüyor, çöküyor. Şu anda Türkiye ayağa kalkmıştır, geçmişte de koalisyonlarda çöküş olmuştur. Başkanlık sistemi şart değil olmadı yarı başkanlık sistemi var. Bunun ne zaman olacağı tek başıma karar verilecek bir şey değil. Ama şuanda bir anayasa değişikliği yapıldığı dönemde bunun üzerinde durulur. Gelin partili Cumhurbaşkanı olsun dedik. Partisi cumhurbaşkanının arkasında durduğu zaman daha iyi olacaktır. Bunları tartışalım çekinmeyelim. Bunlarda padişahlık krallık falan yok. Hiçbiri ne krallığa ne padişahlığa benziyor.''

3 kere vekil seçilme

''3 dönem olayını getirirken hücreler sürekli tazelensin dedik. Fakat orada bir eksik vardı, 3 dönem arka arkaya milletvekili olan bir dönem ara verip devam edebilecek.''

Erdoğan'ın A Haber'deki açıklamalarının tam metni için tıklayın...