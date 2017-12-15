Erdoğan'ın ilk müsteşarı ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in Habertürk'teki yazılarına son verildi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Müsteşarlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ömer Dinçer'in, Habertürk'teki yazılarına son verildi.

Yavuz Oğhan, Dinçer’in ayrılık nedenine ilişkin “Dinçer’in son dönemde yazdığı, biraz muhalif yaklaşımlı yazılar nedeniyle AK Parti’nin bundan rahatsız olduğu ve kurumla temasa geçtiği, söz konusu rahatsızlığı Ömer Dinçer’e de gelmesi üzerine Dinçer’in ‘Yazmayayım bu kadar zor durumdaysanız’ diyerek gazeteden ayrıldığı” bilgisini paylaştı.

Yavuz Oğhan, RS FM’de hazırlayıp sunduğu Bidebunudinle programında konuya ilişkin şunları söyledi:

Ömer Dinçer, Tayyip Erdoğan Başbakanken müsteşarlığını yaptı uzun zaman, devlette yeniden yapılanma üzerine çalıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptı; 4+4+4 gibi bir organizasyonun başındaydı. Ardından Çalışma Bakanlığı yaptı. Erdoğan’ın çok yakın çalışma arkadaşı. Habertürk’te eğitimle veya siyasetle ilgili yazılar yazıyordu, haftada bir defa pazartesi günleri. Bu hafta yazısı yayımlanmadı. Biz de merak ettik. Bizim çevreye sorduğumuzda son dönemde yazdığı, biraz muhalif yaklaşımlı yazılar nedeniyle AK Parti’nin bundan rahatsız olduğu ve kurumla temasa geçtiği, kurumun bunu aslında Ömer Dinçer’e hissettirmediği ama Ömer Dinçer’e de bunların geldiği ve Ömer Dinçer’in “Yazmayayım bu kadar zor durumdaysanız” diyerek yazılarına son verildiğini görüyoruz. Çok yakın bir isim bu Ömer Dinçer içeriden dostça bir uyarıda bulunuyor. Ama bu uyarılara bile tahammül edilmediğini görüyoruz.

Ömer Dinçer kimdir?

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Dinçer, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Programını, 1984 yılında da Doktora programını tamamladı. 1980 yılında Marmara Üniversitesi’ne asistan olarak girip 1988 yılında Doçent, 1994 yılında da Profesör oldu. Bu dönemler içerisinde de boş durmayıp kendi uzmanlık alanı olan Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme gibi alanlarda seminerler verip kitaplar yazdı. Beş kitabı bulunan Dinçer’in çok sayıda makale ve söyleşisi bulunuyor.

ABD Drexel Üniversitesinde misafir araştırmacı statüsünde çalışmalar yaptı. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Ülkeleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı yapıp, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programlarına başkanlık yaptı. Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlük görevini icra etti. Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü oldu. Başbakanlık Başmüşavirliği ve Müsteşarlığı görevini yerine getirdi.

İntihal yüzünden meslekten atıldı

Ömer Dinçer, 2005 yılında YÖK Genel Kurulu tarafından, hakkında "İşletme Yönetimine Giriş isimli kitabında intihal yaptığı" gerekçesiyle, üniversite öğretim üyeliği mesleğinden çıkarıldı. 2008 yılında yaptığı itirazı reddedildi. Ancak 29 Aralık 2010 tarihli YÖK Müşterek İnceleme Raporu’nda Ömer Dinçer'in intihal yapmadığı rapor edildi.

Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlığı yaptı

1 Mayıs 2009 tarihli kabinede "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" olarak göreve başladı. Bu görevini 2011 yılında Ömer Çelik’e devreden Dinçer, o yıl Nimet Çubukçu’nun yerine "Milli Eğitim Bakanı" olarak göreve başladı. Lakin bu görevi de 2013 yılında Nabi Avcı’ya devretti.