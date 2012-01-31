-Erdoğan'ın, Ilıcak ve Şirin'le ilgili söylediği iddia edilen sözler ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2002'de gazeteci Nazlı Ilıcak ve dönemin AK Parti Milletvekili Emin Şirin hakkında sarf ettiği ileri sürülen sözlerin ve sergilediği iddia edilen tavırların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Başbakanlık Basın Merkezinden, Yeniçağ gazetesinde 28 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan bir yazıdaki konuya ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: ''Yeniçağ gazetesinin 28 Ocak 2012 tarihli nüshasının 9. sayfasında yayımlanan bir yazıda, Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de gazeteci sayın Nazlı Ilıcak ve dönemin AK Parti milletvekillerinden sayın Emin Şirin hakkında sarf ettiği ileri sürülen sözlerin ve de sergilediği iddia edilen tavırların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tümüyle hayal ürünü; dolayısıyla hilaf-ı hakikat olan söz konusu ifade ve tavırların sayın başbakanımıza atfedilmesi esef vericidir. Bu tür mesnetsiz iddialar ortaya atmak, kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.''