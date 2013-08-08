Başbakan Erdoğan'dan bayram için özel 'helalleşme' videosu

Hükümetin, çözüm süreci dahilinde oluşturduğu Âkil İnsanlar Heyeti ile ilk buluşmasına damgasını vuran 'hesaplaşmanın değil helalleşmenin zamanı' mesajı, AKP'nin Ramazan Bayramı için hazırlanan reklam filmine konu edildi.



AKP'nin Ramazan Bayramı için hazırladığı filmde 'hellaleşmek' vurgulandı. Bayramın ilk günü televizyonlarda gösterilecek, 51 saniyelik bu filmde arası bozuk olan kardeşlerin, kucaklaşması canlandırıldı.



Yeni Şafak gazetesinde çıkan habere göre, filmde Erdoğan'ın, İmralı görüşmeleri esnasında çözüm sürecine katkı yapması için Türkiye'nin 7 bölgesi için oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'yle ilk buluşmasında dikkat çektiği helalleşme çağrısına yeniden vurgu yapılması dikkat çekti.



Filmin sonunda Erdoğan'ın "İyi bayramlar Türkiye! Biz birlikte Türkiye'yiz" mesajı göze çarpıyor.



Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'de Akil İnsanlar Heyeti ile ilk buluşmasında "Yeni bir Türkiye kurma çabası içinde değiliz, Cumhuriyeti özüyle, ruh köküyle buluşturma gayreti içindeyiz. Şimdi ayrıştırmanın değil bayramlaşmanın, müsafahanın zamanı, hesaplaşmanın değil helalleşmenin zamanı" demişti.