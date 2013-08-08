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Yaşam

Bayram geldi, İstanbul-Bolu arası 15 saat oldu

Ramazan Bayramı tatilini haftasonu tatiliyle birleştiren tatilciler yollara düştü

08 Ağustos 2013 11:06

Ramazan Bayramı dolayısıyla araçlarıyla tatile çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunu kilitledi. İstanbul'dan yola çıkanlar 4 saatlik Bolu yolunu 15 saatte alabildi.

Bayram nedeniyle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden olan TEM otoyolunun Bolu kesiminde polis ekipleri herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.

Özellikle Gerede-Karadeniz bağlantı yolu Ankara istikametinde oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğunu azaltmak isteyen ekipler, trafik akışını Çaydurt gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi.

Ancak alınan önlemlere rağmen, trafik yoğunluğunun önüne geçilemedi. TEM otoyolundaki yoğunluk akşam saatlerinde daha da arttı.

Normal şartlarda 4 saat süren İstanbul-Bolu arası, 15 saate kadar uzadı.

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