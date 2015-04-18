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Yaşam

Erdoğan'ın hat-trick yaptığı krampon 7 ayda 20 bin satış yaptı

Krampon, Ayakkabı Moda Fuarı AYMOD’da sergilendi

18 Nisan 2015 10:22

Kendi kulvarında dünyanın 2. büyük fuarı olan İstanbul Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı AYMOD’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kramponlar yoğun ilgi görüyor. İstanbul Başakşehir Stadı’nın açılışında Erdoğan’ın giyerek 3 gol attığı ayakkabıyı üreten Lig firmasının sahibi Berke İçten “7 ay gibi kısa bir sürede 20 bin satış yaptık” dedi.

TASD Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Lig  firmasının sahibi Berke İçten lobilerde uzun zamandır Türkiye’nin spor ayakkabı üretimi olmadığının tartışıldığını aktararak “İthalata getirilen ek vergilerden sonra spor ayakkabı üretiminin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin’e rakip olduk. ‘Türkiye’de futbol ve spor ayakkabılar üretilmiyor’ söylemlerinin de etkisiyle yüksek teknoloji ile spor ayakkabı üretimine başladık” dedi.

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