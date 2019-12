-ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ TATLISES VE DOKTORLAR TBMM (A.A) - 15.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırının, kardeşliğe, dostluğa ve sanata yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya, silahlı saldırıda ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini ifade ederek başladı. Milletin gönlünde kendisine haklı bir yer edinen sanatçıya saldırıyı, dostluğa, kardeşliğe, sanata yapılmış bir saldırı olarak niteleyen Erdoğan, ''Olayın aydınlatılması, suçluların bulunması için güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir çalışma içerisindedirler. İnanıyorum ki, çok kısa bir süre içerisinde de bu işin failleri ortaya çıkacaktır. İbrahim Tatlıses'e Allah'tan acil şifa diliyorum'' dedi. -SAĞLIKTA MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 73- 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının da bayramını kutlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''780 bin kilometrekarelik vatan toprağının hemen her karışında özveriyle fedakarca, cefakarca hizmet veren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimize bu vesileyle milletçe bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Elbette her meslek önemlidir. Ancak öğretmenlerimiz ve sağlık personelimiz, malzemeleri insan olması hasebiyle son derece hayati meslekler icra ediyorlar. Bildiğiniz gibi yola çıkarken Türkiye'yi dört ana temel üzerinde büyüteceğimizi ifade ettik. Ve 8 yıl boyunca da eğitim, sağlık, adalet, emniyet noktasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını, en büyük hizmetlerini milletimizle buluşturmanın mücadelesi, çabası içinde olduk. Hastaneye sağlam gidenin, sağlıklı gidenin hasta olduğu bir dönemden bugün artık yurdumuzun dört bir yanında 74 milyon vatandaşımızın kaliteli, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti aldığı bir noktaya ulaştık. Şurası son derece önemli; AK Parti iktidarından önce sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı oranı yüzde 39 seviyesinde idi. Biz bunu şu anda yüzde 73 oranına yükseltmiş durumdayız.'' 2003-2010 yılları arasında, 509'u hastane ve ek binası, 1384'ü birinci sağlık kuruluşu olmak üzere 1893 sağlık tesisini tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan, 2002 yılında devlet hastanelerinde sadece 18 MR cihazı bulunduğunu, bugün bu sayının 247 olduğunu, tomografi cihazı sayısının 121'den 375'e, diyaliz cihazı sayısının ise 1510'dan 4119'a yükselttiklerini söyledi. -YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEKİ DOKTORLAR- Tam donanımlı ambulans sayısını 618'den 2547'ye çıkardıklarını, 132 kar paletli ambulans ve 4 deniz ambulansını hizmete aldıklarını bildiren Başbakan Erdoğan, 18 helikopter ve 2 uçak ambulansla hava ambulans hizmetini hiçbir ücret almadan Türkiye sathında yaygınlaştırdıklarını belirtti. Erdoğan, ''Şimdi bu jet ambulansları 5'e çıkarıyoruz. Tek başına aile hekimliği uygulaması dahi sağlıkta nasıl bir mesafe katettiğimizi göstermeye yetiyor'' dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Eski Yeşilçam filmlerinde elinde çantasıyla milyarderlerin evlerine giden doktor sahneleri hepimizi imrendirmiş, tatlı bir hayal olarak hafızalarımıza yer etmiştir. Bugün artık her ailenin bir hekimi var. Hiçbir ücret ödemeden ulaşabildiğimiz, yanına gelerek, telefon ederek danışabildiğimiz, gerekli hal ve şartlarda evimize kadar misafir ettiğimiz doktorlarımız var. Sağlık hizmetleri noktasında da kendimizi işin başında addediyoruz tüm bu gelişmelere rağmen. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını yüzde 100'lere yaklaştırmak, bunun yanında sağlık çalışanlarımızın haklarını en ideal şekilde teslim etmek için çalışmalara devam edeceğiz. Ben bir kez daha hekimlerimizden hemşire kardeşlerimize, ebelerden teknisyenlere kadar tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, özverili gayretlerinden dolayı kendilerine şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyorum.''