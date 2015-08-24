Erdoğan'ın gönüllü şoförü Çamlı: Bahçeli’nin terk ettiği kırmızı plakalı araçlara terörcüler binecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Refah Partisi İl Başkanlığı döneminde gönüllü şoförlük yapan Star gazetesi yazarı Ahmet Hamdi Çamlı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti kurma çağrısına olumsuz yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Çamlı, "Bahçeli, doğup büyüdüğü seçim bölgesi Osmaniye’ye son 16 günde gelen 6 şehit cenazesine, kırmızı plakalı aracının vakarı ile, devletin gücü ve makamın şefkatini hissettirmek üzere, şehit ailelerinin acılarını paylaşmaya gidebilmeyi kendisine ve camiasına çok görmüştür... Şimdi Bahçeli’nin terk ettiği kırmızı plakalı araçlara terörcüler binecek" görüşünü dile getirdi.

Çamlı'nın Star'da "Bakan aracı terörist taziyesinde!" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

CHP gibi partilerin maksatlarını, söylemlerinden ve uygulamalarından gayet iyi biliyoruz. Var olduğundan beri bütün işleri güçleri milleti millet yapan değerlerle savaşarak bambaşka, köksüz, edilgen, tepesinde gezdirilen vesayet sopası korkusuyla başı eğik ve ezik kullanışlı köle bir millet var etmek. Kuruluşundan beri, cebren ve hile ile kontrol altında tutarak karanlıklaştırdığı Cumhuriyet tarihi bunun en açık göstergesidir.

Ve MHP, bu süreçte CHP ve türevi terörcü yapılanmaların önemli partneri olmuştur.

Dolaylı veya doğrudan vesilelerle devamlı diri tutulan gerginlik sayesinde Devlet’le millet, sağcı ile solcu, bir süredir de faşist ırkçı bir yaklaşımla sürdürülen kardeş kavgası sayesinde verilen müthiş zayiat çektiğimiz sıkıntılardan bellidir.

Kritik zamanlarda takındığı tavır Bahçeli kargaşası için önemli işaretler taşır.

Türkçü bir politika ile tanınsa da davranışları hiçbir zaman Allah’ın, dini Mübin’i İslam’ın sancaktarlığı vazifesini yüklediği yiğit Türkoğlu tavrı ile örtüşmez. Türkoğlu merhamet davasını hâkim kılmak için muktedir olmayı hayati saymış ve iktidarı ona buna terk etmeden elinde tutmuştur.

Ama Bahçeli, böyle bir reflekse sahip değildir. Korkmuştur iktidardan, çekinmiştir hep milli sorumluluk almaktan.

Ürkek gemisini erkekçe atılan naraların rüzgârıyla yürütmeye çalışmıştır.

Gerçek Türkoğlu tarihin her döneminde Türklüğünü ön plana çıkartmadan milleti ve insanlık âleminin saadeti için gösterdiği şecaatle tanınır.

Türkoğlu, Allah ve Resul lanetini üzerine çekmemek için Türkçülük hiç yapmaz.

Ama Türkçü Bahçeli, benimsediği sert imajı ile koca koca sakallı adamlara el öptürürken, yüzlerine bakma nezaketini bile göstermeye tenezzül etmez. Ağar abi pozu çizik yemesinden endişe eder. Başbuğ köşesini işgal ettiği için “mübarek” eli öpülsün diye babaları tarafından önüne iteklenen çocuklara bile yüz vermez, devlet abi karizması çizilmesin diye...

Ferasetli görüşlerini lütfetmesi için soru soran muhabirlere de, kim tutar seni dedirtici, kendine has beylik laflarla gider yaparak namını sürdürmüştür.

İktidar veya iktidar ortağı olup ülküdaşlarına bakanlık makamında hizmeti layık görmemiştir Türkçü Bahçeli.

Davutoğlu hocanın “hiç olmazsa gel seçim hükümeti kuralım” çağrısını dahi karşılıksız bırakarak, milletin meclisini, kendi siyaseti gibi iktidarsız bırakarak, sonucu malum bir şekilde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, anayasal zorunluluk gereği işi Reisicumhur’a terk etmesi Bahçeli’nin sicilinekara kalemle yazılacak önemli bir nottur.

Evet, kamera karşısında bebek katilleri, vatan hainleri, alçaklar diye gider yaptığı, mecliste ise çok sıcak davrandığı Kürtçü görünümlü HDPKKmensuplarına bakanlık yolunu açmıştır.

Türkçü Bahçeli, kendisi ve arkadaşlarının vatana hizmet için kullanabileceği kırmızı plakalı devlet araçlarını, centilmenlik yaparak terörcülere terk etmesi de kara kalemlik önemli bir davranıştır.

Bahçeli, doğup büyüdüğü seçim bölgesi Osmaniye’ye son 16 günde gelen 6 şehit cenazesine, kırmızı plakalı aracının vakarı ile, devletin gücü ve makamın şefkatini hissettirmek üzere, şehit ailelerinin acılarını paylaşmaya gidebilmeyi kendisine ve camiasına çok görmüştür...

Şimdi Bahçeli’nin terk ettiği kırmızı plakalı araçlara terörcüler binecek...

PKK’nın Suruç yapılanmasına Silah kuryeliği yaparken görüntülenen terörcü parti milletvekili bakan olsa ve o kırmızı plakalı araçla silah ve bomba kuryeliği yapsa müsebbibi Ak Parti mi olacak. Sen de bundan siyasi rant sağlayacaksın, öyle miydi muhteşem(!) hesap..?

Kırmızı plakayı görünce bakan geldi diye güvenle yanına giden vatandaşın bomba yüklü bir kahpelikle karşılaşması Bahçeli’nin hesabına göre kime yarar acaba...

Sayende bakan olacak terörcü parti vekilleri, Ziyonizm hesabına devlete isyana kalkışmış terörist cenazesine kırmızı plakalı araçlarla gittiği zaman, Cumhurbaşkanı’na mı siyasi zarar verdiğini zannedeceksin, ey Türkçü Bahçeli.

O kırmızı plakalı araçlar, “taziye” için gittiği teröristlerin evlerinin önünde terörcü bakanlar için bekleşirken, sen oralı olmayıp erkekçe(!) başını çevirip, ülkenin en büyük partisinin genel başkanına ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanına en galiz hakareti nasıl ederim diye düşüncelere mi dalacaksın..!

Kürtçü terör severlerden bakan çıkartma senin maharetin olarak tarihe kara kalemle yazılacaktır ey Türkçü Bahçeli..!

Fırsat varken değerlendir, ahirete sari bu pisliğe hem partini, hem kendini, hem de devleti bulaştırma..!