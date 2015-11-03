Erdoğan’ın gönüllü şoförü Ahmet Hamdi Çamlı AKP’den İstanbul milletvekili seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 20 yıldır gönüllü şoförlük yapan Ahmet Hamdi Çamlı 1 Kasım seçimlerinden AKP’den İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemden bu yana Erdoğan’a gönüllük şoförlük yapan ve Metris Cezaevinden de arkadaşı olan Ahmet Hamdi Çamlı AKP’den İstanbul 2. Bölge 13. Sıradan meclise girdi.

Erdoğan’dan önce Necmettin Erbakan’ın şoförlüğünü de yapan Çamlı, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Zeki Çamlı’nın oğlu.