Erdoğan'ın gönüllü şoförü Çamlı: 1 Kasım'da konu komşu, çoluk çocuk seferber olup son işgal girişimini geri püskürteceğiz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Refah Partisi İl Başkanlığı döneminde gönüllü şoförlük yapan Star gazetesi yazarı Ahmet Hamdi Çamlı, "Terörün anası parti CHP, AK Parti’ye 13 yıllık iktidarında hemen her alanda yaptığı faydalı hizmetleri inkâr ederse koalisyon kurabiliriz şeklinde yanaşınca, olmadı... Terörün üvey anası MHP ise benim iktidar olup hizmet etmek gibi bir amacım ve derdim hiç olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak, dedi" iddiasında bulundu.

"Son zamanlarda belirsizlik yüzünden yaşadığımız sıkıntıların kalıcı olmaması için 1 Kasım’a kadar seferberlik ilan edip koşturacağız" diyen Çamlı, "Bunlara fırsat vermemek için konu komşu, eş dost, çoluk çocuk, hısım akraba seferber olup son işgal girişimini de geri püskürteceğiz..!" ifadesini kaldı.

Çamlı'nın Star'da "Seferberlik!" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Muhalefet diye ortalıkta gezinen siyasi organizasyonların acı hali ortada.

Gelmişini geçmişini ve bunlardan neler çektirdiğini gayet iyi biliyor, millet. Ama yine de hafızai beşer nisyan ile maluldür ilkesinden yola çıkarak unutmayacağız. Unutturmayacağız ki bir daha o karanlık günlere geri dönmeyelim.

Normal bir zekâya sahip çocuk bile eli yandı mı, bir dahaki sefer sobaya yaklaşırken gösterdiği dikkati sorumlu vatandaşlar olarak bizler de gösterebilmeliyiz...

Bu iş el yanmasına falan da benzemez. Yüz yıldır yanıp kavrulduktan sonra bizi biz yapan değerlerin ve varlığımızın hepten kül olmasına sebep olur, Allah muhafaza...

Kılavuzu karga olanın akıbetini yaşamamak için çok dikkatli olacağız.

Bu çerçevede;

Terörün anası parti CHP, AK Parti’ye 13 yıllık iktidarında hemen her alanda yaptığı faydalı hizmetleri inkâr ederse koalisyon kurabiliriz şeklinde yanaşınca, olmadı...

Terörün üvey anası MHP ise benim iktidar olup hizmet etmek gibi bir amacım ve derdim hiç olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak, dedi. Ben HDPKK’lıterörcülere bakanlık yolunu açarak AK Parti ile yan yanaymış görüntüsü verdirip bunun üzerinde de politika yapacağım, dedi. Tıpkı, gelen her şehit cenazesi üzerinden siyasi rant sağlayarak geçirdiğim siyasi tarihim gibi, dedi ve o da koalisyona yanaşmadı.

HDPKK’yı tarife bile gerek yok... Tam bir terörcü parti...

Sistemin normal olarak işlediği herhangi bir ülkede bir saniye bile faaliyet gösteremeyecek, idarecilerinin de cezaevlerinin tartışmasız müdavimi olması gereken bir yapı...

Çünkü fikirle hiç alakaları yok. Silah kullanan, katliam yapan, halka zulmeden, provokasyoncu, ayaklanmacı, pusucu, aldatmacı, eroinci, İzrailci, tehditçi, kalleş, kullanışlı bir yapılanmanın organı.

Kanal 7 televizyonu referansıyla makul karşılanan, daha sonra Doğan’ın yatına giren Ahmet Hakan gibi sorunlu kişiler ve o gibilerincici yansıtmalarına aldanıp bu kötülük organizasyonlarını fark edemeyenleri lisanı hal ile uyaracağız...

Birliğimize dirliğimize, malımıza canımıza kast edip küçük, edilgen bir devlet ve değerleri iğdiş edilmiş kullanışlı bir millet kılmak için üzerimize gelenlere karşı çok uyanık olacağız.

“22 Arap devleti var, bir de Kürt devleti olsun” diyen terörcülere aldanmayacağız. 22 Arap devletçiğinin kukla halini görmezden gelip, onurlu Kürtleri ümmet birliğinin dışına iten kitapsızlar en büyük Kürt ve ümmet düşmanı olarak tarihe geçecek bedbahtların ta kendisidir..!

Âlemlerin Rabbinin, dini Mübin’i İslam’a muhafız kıldığı şerefli Türk oğlunu Türkçülükle meşgul ederek ümmet peygamberinin lanetlediği ırkçılık ayıbı peşinde hadım edenler de Türk düşmanı olarak tarihe geçecek bedbahtların ta kendisidir...

Kuruluşundan bu yana, tam 92 yıldır, gölgesinde imanımla şerefimle huzur içinde yaşayayım diye, Ya Devlet başa, Ya Kuzgun Leşe yaklaşımıyla devleti ayakta tutmak için çırpınan milleti devleti ile düşman eden, bebek katili kullanışlı terör örgütü PKK eş başkanı gibi “PKK neden silah bıraksın ki” diyebilen kötülerin anası bedbaht bir ana muhalefete karşı çok uyanık olacağız...

Son zamanlarda belirsizlik yüzünden yaşadığımız sıkıntıların kalıcı olmaması için 1 Kasım’a kadar seferberlik ilan edip koşturacağız. Çok iyi bileceğiz ki Çanakkale mücadelesinden aşağı kalır bir tarafı yoktur bu mücadelenin...

İşgal girişiminin türü değişiktir sadece. Gemisiyle tankıyla değil, yüz yıldır içerde besleyip büyüttükleriyle üzerimize geliyorlar.

Bunlara fırsat vermemek için konu komşu, eş dost, çoluk çocuk, hısım akraba seferber olup son işgal girişimini de geri püskürteceğiz..!

İnşallah..!